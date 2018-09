Transmisión en vivo o streaming para mejorar el SEO : principales factores

by Patricio

Emplear streaming o bien transmisión en riguroso directo marcha realmente bien como una parte de las estrategias de marketing digital, además de esto contribuye con el posicionamiento web ¿por qué razón? Pues los vídeos en vivo son el género de contenido que las redes sociales y los buscadores aman. A través de ellos se da a los usuarios la información más reciente y el alto índice de interacción sostiene a la gente en el sitio a lo largo de más tiempo, lo que significa más visualizaciones de anuncios y más ingresos por publicidad.

Una de las razones por las cuales las transmisiones en riguroso directo marchan tan bien en Fb es por el hecho de que el lugar actualizó su algoritmo en dos mil dieciseis para dar preferencia a los vídeos en vivo en los resultados de la búsqueda. Además de esto, YouTube, el segundo motor de busca por volumen de consultas justo tras Google, fomenta los vídeos en vivo al ponerlos en la cima de los resultados de la búsqueda mientras que el vídeo se está transmitiendo.

Si eres nuevo trabajando con streaming, existen muchas plataformas libres. Si buscas el máximo impacto posicionamiento en buscadores, en la agencia de posicionamiento orgánico Capybara posicionamiento en buscadores te invitamos a trabajar con Fb y YouTube por el hecho de que son actores que participan en la generación de clientes del servicio mediante Internet, solo debes aplicar ciertas estrategias:

Palabras clave

Primeramente, cuando configures la transmisión del vídeo, asegúrate de incluir palabras clave en el título y la descripción. (Puedes emplear Google Trends para efectuar buscas de palabras clave en YouTube.) Los buscadores prosiguen sin poder comprender el audio, con lo que precisan pistas de texto que les asistan a clasificar el vídeo apropiadamente. Los títulos que son demasiado elaborados o bien difíciles podrían resultar en que el vídeo no sea indizado adecuadamente.



Calidad de imagen y audio

La calidad asimismo es esencial. No es preciso gastar miles y miles de dólares americanos en equipos de alta definición, mas sí es preciso cerciorarse de que el sonido sea claro y limpio, aparte de que la imagen esté enfocada y libre de fallos. La mala calidad mandará tu reputación on line corporativa a la basura.

Contenido

Ahora, piensa un tanto en el contenido. Tus objetivos principales han de ser producir vínculos y aumentar al máximo el tiempo de visualización. Para hacer eso, la grabación deberá ser notable de alguna forma.

Naturalmente, la transmisión en riguroso directo se amolda mejor a determinados géneros de contenido. Si estás asistiendo a una conferencia, dando una charla o bien dirigiendo un taller, ¿por qué razón no transmitirlo en riguroso directo para las personas que no pueden acudir?

Configura una página dedicada en tu lugar donde se introducirá la grabación (con la palabra clave/nombre del acontecimiento en la URL) a fin de que la gente pueda ingresar de forma fácil a ella. Otros formatos que marchan bien para el streaming son las entrevistas exclusivas (¿por qué razón no trasmitir en riguroso directo tu podcast?), los partidos deportivos, los juegos en línea, la música y la comedia en riguroso directo.

Pues tu transmisión se está transmitiendo en vivo, te transformarás de manera automática en la nueva más actualizada sobre ese tema, persona o bien acontecimiento, lo que te da una genial ocasión para posicionarte en el puesto número uno en Google o bien YouTube y de llegar a la cima de los resultados de la búsqueda entre los usuarios de Fb.

No obstante, no debes depender de acontecimientos en vivo. Otro contenido que puede marchar bien son cosas como vídeos pregrabados, programas de cocina o bien ensayos de ciencia y entrevistas en la calle. Lógicamente, si no te aprietas de un acontecimiento o bien de una celebridad, quererás crear un fuerte gancho viral para asegurarte de resaltar entre la multitud.

Redireccionamiento a tu sitio y difusión en las redes sociales

Otra razón por la que las transmisiones en vivo son geniales para posicionamiento web es que con frecuencia son veloces y simples de crear, pueden ser redirigidas mediante tu sitio y cuentas en las redes sociales.

Por poner un ejemplo, cuando la transmisión en vivo esté completa, asegúrate de introducir el vídeo final en tu lugar así como una transcripción del audio (recuerda, los buscadores web aman el texto).

Más tarde, considera la posibilidad de crear un vídeo corto para Fb, Twitter, Pinterest, LinkedIn, etcétera Puedes aun emplear ciertas citas y también imágenes de tu elección para crear contenido visual para las redes sociales o bien incluir la transcripción de tu streaming en un artículo para publicarse como enlace (¡con un link de vuelta a tu lugar, naturalmente!).

Si no has empezado a trasmitir en vivo, entonces es hora de abrazar el futuro. Si es de esta forma, entonces asegúrate de estimar las estrategias posicionamiento web como una parte de las transmisiones en riguroso directo. Incluir vídeos en vivo en la estrategia de marketing digital es una enorme forma de crear contenido atrayente que se puede posicionar realmente bien en Internet por los algoritmos de las redes sociales y los buscadores, además de esto te ayuda a acrecentar el tráfico y las clasificaciones.

Texto traducido y amoldado de: Adweek

Si precisas consultoría especializada para desarrollar tus estrategias posicionamiento SEO, contáctanos y te asistiremos a posicionarte en la primera página de Google.