TNI: tratamientos no invasivos

Producción: Agustina Butler

Resulta triunfante la coalición entre relleno de ácido hialurónico, toxina botulínica y radiofrecuencia (Soft Lift y Thermage). Es un enfoque tridimensional para agredir líneas de expresión, arrugas activas y estáticas, falta de volumen y pérdida de contornos, en una sesión. Devuelve el volumen perdido y es ideal para las primeras señales de envejecimiento. La piel queda lisa, lumínica y fresca. Además de esto renueva la piel y reafirma el colágeno. Soft Lift y Thermage, desde dólares americanos trece, Clider Dermatología y Estética-doctora Laura Alfie, Eduardo Costa ochocientos ochenta y cuatro, Acassuso, cuatro mil setecientos noventa y ocho-mil setecientos cincuenta y nueve, www.clider.com.ar

El 1° de junio llega a la Argentina un nuevo ácido hialurónico que tiene un par de años de empleo en Europa. Con tecnología de avanzada, «su novedosa textura es más uniforme, con resultados más naturales y menor probabilidad de ocasionar edema. Encima tiene una mayor durabilidad que llega a los dieciocho meses en promedio, si bien, conforme el área tratada, puede perdurar más», describe Rosi Flom, médica dermatóloga miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología.

En diez años de empleo en estética, la toxina botulínica evolucionó y el día de hoy aparte de tratar las arrugas existentes suma una función precautoria. Se aplica en el músculo responsable de la capacitación de la arruga y «al relajarlo provisionalmente previene el surgimiento de nuevas líneas de expresión, en tanto que su efecto impide la profundización de las arrugas existentes y la capacitación de nuevas, actuando de forma precautoria», explica Griselda Seleme, cirujana plástica.

¿Recomendaciones para no tener inconveniente con los rellenos? Ser tratado por médicos acreditados en sociedades académicas; recurrir a tratamientos con substancias reabsorbibles; conocer el nombre del producto, el número de lote, la data de vencimiento y el laboratorio de origen; el día de la aplicación de ácido hialurónico no ingerir aspirinas, antinflamatorios no esteroides, ginkgo biloba ni vitamina liposoluble de tipo E. Además de esto, que el médico escogido esté entrenado en la técnica de aplicación y que el producto esté aprobado por la Anmat de Argentina y la FDA de USA.

QUÉ USAR PARA CADA CASO

«Cada nosología debe percibir el tratamiento conveniente combinando las herramientas precisas», recomienda Laura Alfie, médica dermatóloga miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología. Conforme la especialista, entonces, para regenerar la piel está la radiofrecuencia; para renovar su superficie, los peelings y el láser fraccionado; para surcos, labios sin volumen y arrugas estáticas, ácido hialurónico; para relajar los ademanes, patas de gallo, ceño, cuello y arrugas activas, toxina botulínica; para máculas, láser fraccionado; para piel enrojecida, láserNd Yag y Cutera. Como es natural, todo indicado por un especialista.

Lo último para la cara



Cutera tres D

QUÉ ES : 3 tecnologías para rejuvenecimiento tridimensional. Luz pulsada, láser Nd-Yag y luz infrarroja se aplican juntos o bien separados en 3 sesiones.

EN QUÉ CONSISTE : son 3 pasos. Primero fototerapia, es decir, tratamiento lumínico; entonces una energía de láser, y por último gigante o bien luz infrarroja.

BENEFICIOS : la fototerapia de la luz pulsada ataca el enrojecimiento, piel mate, pecas y daño solar en la superficie cutánea. Entonces, una energía de láser suaviza líneas finas y arrugas, reduce poros, mitiga enrojecimiento en las capas más profundas de la epidermis y estimula la capacitación nuevamente colágeno. Y el coloso es luz infrarroja que calienta el tejido en las zonas profundas de la epidermis para alentar la capacitación nuevamente colágeno y tratar la flaccidez.

INDICACIONES : para flaccidez cutánea, arrugas superficiales, enrojecimiento, máculas color café o bien poros perceptibles. No es para personas con afecciones en la piel ni para embarazadas o bien en temporada de lactancia. Son entre 2 y 6 sesiones en cara y cuello, manos, brazos y abdomen.

PRECIO : desde dólares americanos tres mil novecientos 3 sesiones. DÓNDE: Centro Silvana Dato, cuatro mil setecientos setenta y ocho-nueve mil cuatrocientos uno, www.silvanadato.com.ar

CO2 ER

QUÉ ES : láser CO2 y fraccionado, 2 géneros de rayos láser que penetran al unísono en diferentes profundidades de la piel. Con geniales resultados en máculas, textura y arrugas con efecto lifting natural.

EN QUÉ CONSISTE : desde una matriz de láser que cambia en intensidad se trata la superficie cutánea, la capa media y la profunda de la piel.

BENEFICIOS : lifting exprés, genera un rejuvenecimiento facial y reducción de arrugas. Mejora la textura, iluminación, elasticidad y uniformidad de la piel. Minimiza arrugas y cicatrices, y favorece la capacitación nuevamente colágeno. Sirve para verrugas y otras lesiones benignas.

INDICACIONES : para progresar arrugas, líneas finas, surcos en la frente, textura cutánea, máculas de sol y de edad, regeneración superficial de la piel, decoloración o bien pigmentación dispar, máculas de embarazo, cicatrices de acne y quirúrgicas. No es para cicatrices queloides, pacientes con vitiligo ni pieles bronceadas. Son una a 3 sesiones en cara, cuello, escote, reverso de manos.

PRECIO : desde dólares americanos seis mil. DÓNDE: por Velia Lemel en Clinica Lemel Piel & Láser, Tagle dos mil setecientos ochenta y seis, esquina Figueroa Alcorta, cuatro mil ochocientos siete-siete mil ochocientos, www.dravelialemel.com.ar

Láser Q-switched

QUÉ ES : láser para remover máculas, tatuajes y lesiones pigmentarias en cara o bien cuerpo.

EN QUÉ CONSISTE : el láser fragmenta las partículas de pigmento. Al quedar más pequeñas pueden ser eliminadas por el organismo.

BENEFICIOS : suprime una extensa pluralidad de pigmentos sin dañar la piel.

PRECIO : dólares americanos cuatrocientos cincuenta la sesión. DÓNDE: Centro Dermatológico Chouela, Uriburu mil quinientos noventa, www.chouela.com

Radiofrecuencia fraccionada

QUÉ ES : energía térmica fraccionada en profundidad de la piel. Mejora arrugas finas.

EN QUÉ CONSISTE : primero se aplica energía de radiofrecuencia bipolar que provoca microlesiones. Entonces se empieza una contestación de sanación en la dermis y el tejido no perjudicado de cerca de los micropuntos ayuda a apresurar este proceso. Después se emplea otro programa que emite energía de luz infrarroja asociada a radiofrecuencia para generar un calentamiento controlado de la dermis profunda. De este modo se estimulan las fibras de colágeno para prosperar las arrugas finas y el contorno facial.

BENEFICIOS : la piel se vuelve más lisa y remozada, con menos arrugas y un contorno facial más firme, con resultados prácticamente inmediatos y de largo plazo. En una a 3 sesiones.

PRECIO : dólares americanos mil quinientos cada una. DÓNDE: doctor Néstor Vincent, cuatro mil ochocientos veinticinco-ocho mil trescientos cincuenta y ocho, www.drvincent.com.ar

Mesocánulas

QUÉ ES : mesoterapia con cánulas para rejuvenecimiento facial.

EN QUÉ CONSISTE : con la técnica de la mesoterapia que, a través de inyecciones superficiales, aplica un concentrado de activos nutritivos y ácido hialurónico en la dermis, renueva la piel. En un caso así se efectúa con microcánulas que trauman menos la piel y evitan hematomas.

BENEFICIOS : aporta iluminación, reafirma, mejora la flaccidez y suprime arrugas finas.

PRECIO : dólares americanos ochocientos cincuenta la sesión. DÓNDE: doctor Christian Sánchez Saizar Término y Estética, Av. Libertador cinco mil ciento noventa, 2° C; cuatro mil setecientos setenta y siete-nueve mil cincuenta y dos, www.chsaizar.com

Soluciones para el cuerpo

CoolCurve + de Coolsculpting

QUÉ ES : criolipólisis, o sea, tecnología de frío controlado que destroza selectivamente cúmulos de grasa localizada. La manera curva de su aplicador resulta anatómica y deja un mejor agarre para tratar zonas pequeñas y puntuales de adiposidad localizada.

EN QUÉ CONSISTE : el frío controlado ataca y cristaliza las células de grasa que gradualmente se mueren y son eliminadas por el cuerpo. En los meses siguientes al tratamiento, el resto de las células de grasa se condensa y reduce su volumen.

BENEFICIOS : reduce grasa localizada sustituyendo a una liposucción. Llega a zonas pequeñas, lo que lo hace ideal para personas flacas que tienen rollos bastante difíciles de bajar con dieta o bien ejercicios.

INDICACIONES : para hombres y mujeres con adiposidad localizada, sobre todo en pecho, flancos, abdomen, espalda y muslo interno. Son de una a 2 sesiones.

PRECIO : dólares americanos cinco mil quinientos cada una. DÓNDE: Estética Seleme, Av. Scalabrini Ortiz dos mil ochocientos noventa y cuatro, cuatro mil ochocientos seis-ocho mil seiscientos cuarenta y cinco, www.gseleme.com.ar

Plasma rico en plaquetas

QUÉ ES : programa de regeneración celular por bioestimulación cutánea. Es un procedimiento antiage ambulatorio, seguro y efectivo. Rejuvenecimiento biológico desde recursos propios del organismo del paciente, sin contraindicaciones ni peligros.

EN QUÉ CONSISTE : se extrae una muestra de sangre del paciente, que es centrifugada y procesada en el instante. De ahí se consiguen plasma rico en plaquetas y plasma pobre. El rico va a ser aplicado en mesoterapia y el pobre se utilizará como máscara de belleza postratamiento.

BENEFICIOS : mejora la calidad de la piel facial y anatómico, la piel se vuelve más flexible, gruesa, firme y lumínica. Las arrugas se mitigan. Además de esto reduce líneas de expresión y surcos, consiguiendo un efecto de rejuvenecimiento de toda la piel.

INDICACIONES : para rejuvenecimiento, flaccidez de párpados, de abdomen postparto, arrugas y surcos, estrías, reticulado de la piel de brazos, cicatrices de acne y pérdida del cabello. Son entre 2 y 4 sesiones anuales cada 3 a 6 meses.

PRECIO : dólares americanos cuatro mil trescientos cincuenta facial, dólares americanos cuatro mil quinientos anatómico. DÓNDE: Lasermed, 0-ochocientos-setecientos setenta y siete-cincuenta y 2 mil setecientos treinta y siete, www.lasermed.com.ar

Light Sheer Duet

QUÉ ES : depilación por láser.

EN QUÉ CONSISTE : es láser de diodo que trabaja con un sistema de vacío o bien absorción. Actúa por fototermólisis selectiva y suprime el folículo piloso dejando íntegro el tejido de alrededor. El vacío cuida que no se dañe la piel. La luz del láser es absorbida por la melanina de cada pelo.

BENEFICIOS : en cada una de las sesiones se suprime el noventa y nueve con nueve por ciento de los pelos en etapa de desarrollo. El sistema de vacío reduce el dolor. El tiempo se reduce merced al gran cabezal. Es ideal para grandes superficies, como las piernas. Son entre tres y seis sesiones.

PRECIO : axilas desde dólares americanos doscientos cincuenta, cavado extendido dólares americanos quinientos. DÓNDE: Centro M&D Dermacycle doctor Mario Fuks, S. de Bustamante dos mil ciento diecinueve, cuatro mil ochocientos veinticuatro-mil quinientos diecisiete, www.dermacycle.com.ar

Freeze

QUÉ ES : trabaja con pulsos imantados y radiofrecuencia en brazos y piernas, desde el interior y el exterior al unísono.

EN QUÉ CONSISTE : genera una lipólisis que es el desprendimiento de triglicéridos del tejido graso. De esta manera se reduce el volumen y se actúa contra la celulitis merced a la aplicación selectiva del calor sobre las células grasas. Se provoca la capacitación de nuevos y pequeños vasos sanguíneos, lo que favorece una mejor circulación y flujo de sangre sobre el área tratada.

BENEFICIOS : altera las fibras existentes que se vuelven menos extensas, más gruesas y más tensas. La piel se reafirma y se remodelan el colágeno y la elastina.

INDICACIONES : singularmente brazos y piernas en 8 a diez sesiones.

PRECIO : dólares americanos cuatrocientos cincuenta la sesión. DÓNDE: Depilogie, Rodríguez Peña mil trescientos diecinueve, cuatro mil ochocientos doce-tres mil trescientos setenta y cuatro, www.depilogie.com

Forma TK

QUÉ ES : tecnología para tratar pigmentación y onicomicosis o bien hongos en las uñas.

EN QUE CONSISTE : es terapia fotolumínica que asocia tiempo de relajación térmica y longitud de onda. El tiempo de relajación térmica es el tiempo que el organismo precisa a fin de que la fototermólisis selectiva sea eficiente. La longitud de onda es el tono del láser que cambia conforme el propósito del tratamiento. La luz irradia la zona perjudicada y mata al hongo.

BENEFICIOS : suprime la fuente de la enfermedad en tanto que desactiva los microorganismos merced al calor absorbido.

INDICACIONES : para micosis en uñas de manos y pies. Son 8 sesiones semanales.

PRECIO : desde dólares americanos trescientos cincuenta. DÓNDE: Hermosa, Abasto Shopping, Av. Corrientes tres mil doscientos cuarenta y siete, cuatro mil novecientos cincuenta y nueve-tres mil cuatrocientos, www.bella.com.ar