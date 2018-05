Tendencias – Carteras de moda 2018 – Argentina

by Patricio

En la temprada SS2018 de argentina encontraras variados diseños en bolsos, carteras, bandoleras, sobres o clutch para compretar tus looks tanto para el dia como para la noche. En los modelos de bolsos que se han visto en las mejores pasarelas del mundo encontramos clásicos, modernos, con flecos, con bordados, minibag y bolsos oversize. Bolsos ricos en detalles y ornamentos, con gran colorido, aplicaciones, estampados.

Maxibolsos

El shopper, un bolso con gran capacidad y versatilidad para el día tras día. a. Son prácticas bolsas de formas exageradas y líneas sencillas sin apenas ornamentos. Aalguno pero elgantes y minimalistas en cuero; otros pero chic y urbanos con frases.

Minibag

Las bandoleras de primavera verano dos mil diecisiete las veremos en su versión más mini, con una capacidad tan reducida que cabe el móvil y el monedero

Bucket bag

Los bolsos tipo saco o “bucket bag” aparecieron en los 90’s y resurgieron en el año dos mil catorce. Estos vinieron para quedarse pues su forma de cubo combina a la perfección con cualquier look. Este 2018 los encontraremos en colores vivos, estampados alegres, aires hippies. Se suelen poder llevar al hombro o estilo bandolera, por lo que son súper cómodos y chic.

Bolsos con flecos

Los bolsos con flecos llevan varias temporada asolando, esta primavera/verano dos mil dieciocho será su consagración terminante. Este género de bolsos te van a quedar ideales con prendas estilo boho chic o con un toque hippie.

Bolsos de varios colores

Los bolsos de diferentes colores son un must have esta primavera. Son modelos de bolsos llenos de colorido y con un toque muy alegre. Son ideales para completar cualquier look soso y desganado. De colores refulgentes, con muchos detalles y de formas poco usuales.

Bolsos atemporales y clasicos

Los bolsos atemporales y con líneas tradicionales nunca pueden faltar en tu guardarropa. De hecho deberías tener múltiples bolsos de este estilo en tu guardarropa, en tanto que son modelos que jamás pasan de moda. Cuando vayas a adquirir un bolso atemporal y clásico elige un modelo en algún tono liso. Este tipo de bolsos deben combinar con todo y transformarse en uno de tus básicos.

Bolsos con bordados con aires etnicos

Pueden ser modelos con bordados florales o bien con parches entretenidos, y siempre con color. Ademas están adornados con detalles de pompones y borlas.

The Baloncesto Bag

Los bolsos estilo cesta de mimbre, confeccionados en bolsos de rafia, paja o esparto, son tendencia total esta temporada, con la novedad que no solo se usara para ir a la playa sino más bien para toda ocasion. Son ideales para complementar un look muy primaveral con toque rustico.

Bolsos con apliques 3d

Otro de los bolsos tendencia de la temporada son aquellos que llevan las asas adornadas con abalorios, flores 3D, apliques

Riñoneras

Es una realidad que la época de los 80 y los 90 ha vuelto y esta temporada rescatamos un bolso que en su día hizo mucho daño y que ha aterrorizado a muchos. Las riñoneras han llegado y se visten en un sinfín de tejidos y se presentan en todos y cada uno de los diseños posibles. Este cómodo bolso lo encontraremos con apliques y pedrería en su versión más vanguardista y en colores vivos y telas estampadas para tus outfits más casual.

CLUTCH

Esta mini cartera de mano a modo de joya es totalmente antagónica a las precedentes novedades. En este caso no prima la comodidad mas sí la elegancia y el estilo. Su apariencia siempre es recia y esta temporada los podemos localizar con pequeñas asas en forma de aro como pulsera metálica..