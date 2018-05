TENDENCIAS EN CARTERAS 2018

by Patricio

Esta semana les traigo algo un poco diferente, tuve la ocasión de acudir a la presentación de la nueva colección 2018 de Peter Kent. Esta marca de bolsos y carteras, con más de cuarenta años en el mercado, se mantiene actual incluyendo siempre y en toda circunstancia en sus compilaciones su propia interpretación de las tendencias del momento.En esta ocasión, estaban presentando su línea “Express Yourself”, esta contaba con modelos icónicos como el baulito “Amsterdam” y su cartera “Roma”. Estos modelos, aunque sean de los más antiguos, fueron reinventados y amoldados a las tendencias actuales, tenían tachas, metalizados y hasta colores pasteles. Estas son ciertas cosas que pude ver en el evento y que quiero compartir con ustedes:

Practicidad

Lo que llevo por nombre la atención de todas y cada una de las piezas en la compilación de Peter Kent, es que se guían por la practicidad y la calidad, algo que no se ve mucho hoy en día. Por servirnos de un ejemplo, presentaron un bandolera de tamaño mediano, lindísima, que tenia billetera incluida, 8 espacios para tarjetas, un lugar para colocar tu identificacion y hasta un poco de dinero en efectivo, Increíble para salidas y viajes.

Asimismo pude ver una mochila, de un cuero metalizado, que contaba con un bolsillo en la parte trasera, idóneo para llevar tu celular o bien billetera seguramente y sin preocupación. La verdad que estos detalles son los que se resaltan, le agregan valor a las piezas y las hacen idóneas para la vida en la urbe.

Personalización

Otra de las cosas que me parecieron increíbles, fue el nivel de personalización que tienen las carteras, en un instante en el que todo es la personalidad y la demostración de estilo personal, estas piezas te permiten hacerlo sin inconveniente. Desde bandoleras y mochilas con correas intercambiables, hasta la línea “Zip It”, una cartera que es absolutamente desmontable, con la que, esencialmente, puedes crear tu cartera, cambiando las piezas cuando y como desees.

Colores

Aunque se sostiene lo colores tradicionales como el negro,blanco,rojo y azul, en Peter Kent no se quedaron atrás en cuanto a las tendencias y apostaron a los pasteles y metalizados. Lila y celeste, estos fueron los escogidos para representar a los pasteles, también se vio bastante de un tono lima, un poco más valiente y llamativo, y lógicamente los metalizados que pisan cada vez más fuerte.

Tachas

Por último, pero efectivamente no menos importante, están las tachas, obviamente adaptadas al estilo Peter Kent, eran de colores pasteles y no tenían ese look rockero que suelen representar. Se podían ver en algunas mochilitas, en las carteras “Roma” y hasta en ciertos cinturones, naturalmente que alguna de las correas intercambiables también tenian estas tachitas super lindas.

La verdad que fue una presentación lindísima y les recomiendo pasar por la página, cuando menos, a ver de qué se trata esta colección, si no están en Argentina y desean pasar por algun local, los pueden localizar también en Chile, Canadá y Estados unidos