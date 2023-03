Secretos de Pastelero para Hacer La Mejor Torta

Ya sea un aniversario, un día festivo o simplemente porque tiene ganas de comer un pastel, hay muchas razones para hornear un pastel. Pero esto no siempre significa que todo saldrá bien.

Desde cupcakes que se pegan a los moldes, abrir el horno y encontrar un pastel seco y quebradizo, hasta decoraciones que se ven peor (mucho peor) de lo que pensabas, hay muchas cosas que pueden salir mal porque hornear pasteles caseros en realidad puede ser un proceso difícil.

No es para desanimar a nadie, ya que hay oportunidades en las que puedes estar mejor preparado para hacer el mejor pastel.

Tal vez usted es un pastelero casero experimentado que busca terminar su pastel con calidad profesional, o es un principiante que busca algunos consejos que lo ayuden a superar las trampas comunes para hornear.

Esta es la verdad sobre los mejores trucos para hornear pasteles que solo conocen los pasteleros. Sigue leyendo y no te pierdas estos secretos si piensas hacer delicias.

Congelar el pastel antes de decorar

Hornear un pastel puede ser todo un desafío: debe asegurarse de tener los ingredientes correctos, la masa suficientemente mezclada, horneada en el momento adecuado y enfriada correctamente, pero decorar un pastel es una historia completamente diferente.

Decorar no solo requiere la habilidad del pastelero para que las decoraciones vayan bien con el pastel, sino que también requiere un toque artístico para que el pastel se vea bien, y aquí es donde muchos pasteleros pueden tener problemas.

Uno de los peores errores que puedes cometer al hornear un pastel es aplicar glaseado y otras decoraciones mientras el pastel aún está caliente. Una forma de asegurarte de que tu pastel no esté lo suficientemente caliente para decorarlo es congelarlo.

Recuerda que los pasteles congelados son mucho más fáciles de decorar que los que se mantienen a temperatura ambiente. Si quieres un pastel que luzca hecho profesionalmente, congela las capas antes de armarlas. Las migas no estarán tan sueltas y entrarán en el glaseado a medida que lo esparzas.

Cubra una bandeja para hornear con papel pergamino

No hay nada peor que hornear el pastel perfecto y delicioso, solo para que se salga del molde. No confíe en la mantequilla o el aerosol para hornear para ayudar a que su pastel salga fácilmente, use papel pergamino en su lugar para que no haya duda de que su pastel saldrá limpio.

Si bien a veces puede ser complicado cortar el papel pergamino para que encaje perfectamente en la bandeja para hornear, todo el proceso se puede omitir comprando papel pergamino redondo con anticipación.

Puedes comprar círculos de pergamino en diferentes tamaños para que no tengas que cortarlos individualmente. Esto asegura que los pasteles salgan del molde fácilmente.

Conozca los puntos calientes de su horno

Equiparar el trabajo de un pastelero casero con el de un pastelero profesional es injusto en ciertos niveles.

Sí, los pasteleros experimentados ciertamente tienen más educación, capacitación y experiencia en la elaboración de hermosos pasteles y otros productos horneados, por lo que es muy probable que sus productos resulten ser mucho mejores que los de un pastelero aficionado. Sin embargo, también siguen utilizando hornos de primera calidad, lo que marca una gran diferencia.

Muchos pasteleros experimentados usan hornos comerciales que ayudan a cocinar los alimentos de manera más uniforme.

Los hornos domésticos hornean de manera desigual y muchos hornos domésticos tienen puntos calientes donde se calientan más rápido y se mantienen calientes.

Una forma instantánea de detectar puntos calientes en su horno es colocar rebanadas de pan barato una al lado de la otra y de adelante hacia atrás, cubriendo toda la parrilla.

Luego enciende la luz del horno y préndelo. Observe dónde comienza a dorarse el pan primero: estos son sus puntos calientes. En la mayoría de los casos, la parte trasera del horno está más caliente que la delantera.

Invierte la crema de tus ingredientes

Generalmente, al hornear, una receta requiere que se bata la mantequilla, lo que significa que la mantequilla a temperatura ambiente se mezclará con el azúcar hasta que esté bien mezclada, y esto primero forma la base a la que se agregan los demás ingredientes.

Para hacer el pastel mejor, debe invertir este paso, lo que sugiere mezclar mantequilla a temperatura ambiente con harina en lugar de azúcar.

Al cubrir la harina con mantequilla, te aseguras de que la formación de gluten se mantenga al mínimo, lo que hará que el pastel sea menos parecido a un pan.