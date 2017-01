Se vendieron muchos paquetes turísticos con destino Brasil

by Patricio

La demanda de paquetes turísticos para veranear en Brasil en 2016 aumentó un 50 por ciento respecto del último año, motivado por el levantamiento del cepo cambiario y por la fuerte devaluación del real, que abarató los costos de consumo.

Brasil siempre fue el pais mas solicitado de la region a la hora de viajar afuera en vacaciones de verano buscando buenas playas. Existen hoy por hoy una buena oferta de paquetes turisticos a brasil asi tambien como cruceros a brasil entre otras propuestas, que forman el grupo de paquetes a brasil 2017 para relajarnos el año entrante.

Si bien el peso argentino perdió un 40 por ciento de su poder de compra por la devaluación de este año, el real acumula una depreciación del 70 por ciento en el mismo período, lo que torna más competitivo al mercado brasileño y genera mayor demanda.

Damián Di Pace, experto en consumo e integrante de la consultora Focus Market, dijo que según los relevamientos realizados en los últimos días, la compra de turistas argentinos para Brasil creció un 50 por ciento respecto de la misma época de 2014.

Federico Iaría, experto de la empresa Servicio Internacional de Turismo SA, coincidió con Di Pace que el aumento de la demanda fue del 50% y explicó que Brasil es un destino muy elegido este año porque las tasas de impuestos para ir al Caribe están muy elevadas y eso encarece el costo final del viaje.

Brasil trabajó bien en los preparativos de la temporada y logró precios razonables, por lo que ahora quedan muy pocas plazas en ese destino, dijo Iaría a NA y desestimó que el cepo cambiario haya afectado sobremanera la afluencia de turistas argentinos a las playas brasileñas.

“El cepo no tenía gran impacto con el turismo a Brasil porque no había inconvenientes con los operadores grandes. Sí hubo una retracción después del balotaje del 22 de noviembre porque directamente no había precios de referencia. Se tuvo que retarifar todo”, explicó el especialista.