Recetas de cocteles: prepárate para sorprender a tus amigos

Solamente rico que gozar de un buen trago en la comodidad del hogar y en compañía de buenos amigos. De ahí que, te asistimos a preparar deliciosos cocteles para asombrar a tus convidados y hacer que estos instantes sean imborrables.

Para iniciar es esencial que cuentes con los próximos utensilios:

Juego de copas de diferentes formas y tamaños.

Coctelera.

Mortero.

Hielera y pinzas.

Mezclador.

Exprimidor y colador.

Vaso medidor.

Sacacorchos.

Licuadora.

Cuchase de bar.

Una vez que tengas estos implementos vas a poder comenzar a hacer mezclas excepcionales. Acá te mostramos ciertas de ellas:

Caipirinha brasileiro

Ingredientes: cachaza (licor propio de Brasil) o bien vodka, cuatro rodajas gruesas de limón, azúcar y hielo.

Paso a paso:

Pon dos cucharadas de azúcar y cuatro rodajas de limón en un vaso corto.

Mezcla con el mortero hasta extraer el jugo de los limones.

Añade una buena cantidad de hielos.

Agrega cachaza o bien vodka al gusto.

Revuelve y toma con un pitillo para gozar de todos y cada uno de los sabores.

Ideal para: animar una celebración entre amigos y ponerlos a danzar a todos. Esta bebida es originaria de Brasil y puede prepararse con frutos colorados, kiwi o bien piña como remplazo del limón.

Ron rosado

Ingredientes: ron blanco, jugo de arándano, amargo de angostura (bebida aromatizada de origen venezolano), soda y hielo.

Paso a paso:

Añade a la coctelera ron blanco al gusto, jugo de arándano, hielos y tres gotas de amargo de angostura.

Mezcla a lo largo de unos minutos.

Pon la mezcla en un vaso largo y añade soda.

Decora con una rodaja de limón.

Ideal para: una noche de chicas, con música suave y buena charla. Es un trago largo con un ligero toque amargo.

Cosmopolitan

Ingredientes: vodka, triple sec, jugo de arándano, jugo de limón y naranja en pedazos para decorar.

Paso a paso:

En una coctelera combina dos onzas de vodka con 1 onza de triple sec, jugo de arándano y una cucharada de jugo de limón.

Mezcla a lo largo de unos minutos.

Sirve en una copa de Martini y decora con un pedazo de naranja.

Ideal para: una despedida de soltera o bien una noche entre amigas. El jugo de arándano puede sustituirse por el néctar del melocotón.

Ruso blanco

Ingredientes: vodka, amaretto, crema irlandesa, crema de leche, cerezas y hielo.

Paso a paso:

Añade a la coctelera 1 copa de vodka, 1 copa de crema irlandesa, 1 copa de amaretto, 1 ½ copa de crema de leche y hielos.

Mezcla a lo largo de unos minutos.

Sirve en un vaso corto de coctel.

Decora con una cereza.

Ideal para: una tarde con la pareja. Su sabor mantecoso y dulce lo hace idóneo para una velada romántica.

6 consejos para preparar un coctel

Busca la consultoría de especialistas cuando desees preparar un coctel, puesto que no todos y cada uno de los licores pueden conjuntarse.

Emplea ingredientes de calidad para prevenir algún género de intoxicación.

Acompaña los tragos con comida para picar. No injieras licor con el estómago vacío.

Prueba los cocteles ya antes de ofrecerlos a otra persona para cerciorarte de que tengan buen sabor.

Prosigue las recetas y mide las cantidades a fin de que no te sobrepases en el empleo de ningún ingrediente.

Utiliza hielo que no haya estado en contacto con otros comestibles y preferentemente de agua purificada.

Ten presente que el aroma y la decoración del coctel son elementos clave cuando de impresionar se trata, conque intenta no olvidar ningún detalle a lo largo de la preparación.

¿Qué esperas para organizar una noche de cocteles con tus amigos? ¡Compártenos tu experiencia!