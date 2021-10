¿Qué es la Ozonoterapia y cuáles son sus propiedades?

by Patricio

La ozonoterapia o terapia con ozono constituye una terapia complementaria actualizada con éxitos terapéuticos, en especial en enfermedades vasculares. Sus primeras aplicaciones se remontan a la I Guerra Mundial en que el doctor berlinés Wolff, notó que las heridas sépticas de guerra, abcesos, presentaban una mejor cicatrización bajo la acción del ozono, consiguiendo con él una inmediata sanitización. Payr, en 1935, presentó en el Congreso de la Sociedad de Cirugía de Berlín, una ponencia sobre los efectos cicatrizantes del ozono y contribuyó a su aplicación. Auborg ha incluído la ozonoterapia en el tratamiento de las infecciones vesicales y en enfermedad intestinal por medio de insuflaciones, también en la década de los 30. Y, luego Wening y Albers, junto al anterior, descubrieron que con el ozono se incrementaba el potencial oxidativo de la sangre. Después, la técnica se perfeccionó con la aportación del Médico Hänsler en los años 50 que creó instrumentos que permitían la dosificación del gas. En 1972 se fundó la Sociedad Médica Germana de Ozonoterapia, cuyos aliados han contribuido al análisis y profundización de esta terapia.

Actualmente, la ozonoterapia se emplea en angiología y cirugía vascular por los efectos servibles de incremento de la oxigenación de sangre, por el poder bactericida, fungicida y viricida del ozono. Lo cual, al fin y al cabo, consigue: efectos antiinflamatorios, antiálgicos, estimula el sistema retículo-endotelial y reduce la suma plaquetaria.

La ozonoterapia es, por consiguiente, una terapia alternativa o de complemento, usada por la Medicina alopática. Las vías de gestión acostumbran ser: intrarterial, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Aun cuando la manera más corriente es por autohemoterapia (una pequeña proporción de sangre venosa del enfermo se trata con ozono y vuelve a entrar en la vena del paciente). La vía anal es además una elección válida en varios tratamientos, en especial, en hepatitis. Se emplea asimismo en procedimiento hipobárico (colocando el integrante en una bolsa hermética a la que se insufla ozono) en úlceras varicosas, de diabéticos y úlceras de decúbito.

Otra forma de gestión es por vía externa con aceite ozonizado. Asimismo, se insufla en heridas o en cavidades profundas. Además pueden ofrecer en enemas para casos de colitis. Y está descrita su implementación intrarticular (en las articulaciones).

Ozonoterapia: ¿Qué es?

Es una forma alotrópica del oxígeno (con características físicas particulares) que participa en el equilibrio ecológico de la tierra, debido a que absorbe la mayoría de las radiaciones ultravioletas provenientes del sol, impidiéndoles conseguir de manera directa la extensión de la tierra. Puede decirse que el ozono es el oxígeno transformado por un aporte de energía. Las moléculas de ozono permanecen compuestas de 3 átomos de oxígeno, como si fuera un super-oxígeno de fórmula química 03, debido a que la molécula de oxígeno solamente tiene 2 (02). El ozono es un mánager poderosamente oxidante con un potencial de oxidación únicamente inferior al del flúor.

¿Desde en qué momento se aplica en Medicina?

La utilización en medicina data de inicios del siglo XX, a lo largo de la primera guerra mundial, en que un doctor berlinés, Wolff, identificó cómo las heridas sépticas de guerra presentaban mejor cicatrización bajo la acción del ozono. Entre la primera y la segunda guerra mundial ha sido empleado a menudo pero se olvidó luego de 1945. Esto se justifica en cierta forma pues el ozono era obtenido desde el oxígeno del aire con la producción de complicados lesivos para el organismo. El físico alemán Hänsler otorgó un paso fundamental en los años cincuenta al dar instrumentos que permitían una dosificación de la concentración del gas de acuerdo con la indicación del procedimiento. El problema siguiente ha sido el de crear artefactos fiables para ser usados intensamente en extensos periodos. En la actualidad disponemos de dichos artefactos y de las revisiones periódicas exigibles.

La mezcla de ozono/oxígeno se recibe desde una fuente de oxígeno puro 100%, que por medio de una descarga eléctrica de elevado voltaje se convierte en ozono. De acuerdo con el voltaje obtenemos una u otra concentración de la mezcla de 03/02 elemental conforme con la indicación terapéutica. Con objetivos médicos no se utiliza el ozono puro pues podría ser tóxico, no obstante no lo es a las concentraciones terapéuticas que oscilan entre 0,09 y 4,7 vol. % de ozono.

¿Cuáles son sus propiedades?

Protección y estimulación de los mecanismos antioxidantes endógenos

Mejora las defensas del sistema inmunitario

Incremento de la oxigenación de sangre activando la liberación del oxígeno en los territorios isquémicos (zonas que muestran inconvenientes de circulación arterial)

Aumento de la flexibilidad de los glóbulos rojos

Antiálgico (calmante del dolor)

Antinflamatorio

Estimulante de la cicatrización de úlceras

Acción bactericida, fungicida y de inactivación viral que se hace por medio de la oxidación de los microorganismos

Mejora el metabolismo de la glucosa, participa en el metabolismo de la proteína y transforma los ácidos grasos insaturados en compuestos hidrosolubles

¿Cómo se administra?

Autohemoterapia, es la técnica más relevante por la velocidad e intensidad de su acción. Hablamos de reinyectar 150-200c.c. de sangre ozonizada extraída anteriormente del paciente en circuito cerrado. La pequeña autohemoterapia de sangre extraída con una jeringa por vía venosa es ozonizada y reinyectada vía intramuscular o endovenosa.

Las infiltraciones subcutáneas y las inyecciones intramusculares

Las infiltraciones intradiscales, para vértebras e intrarticulares

Las insuflección en cavidades naturales, recto, vagina, senos maxilares y en fístulas

El procedimiento hipobárico: con cazoletas de cristal o plástico con 2 vías, una de las cuales se hace la presión negativa y por la otra se inyecta el ozono

El aceite ozonizado para aplicaciones locales

El agua ozonizada usada en estomatología

¿Cuáles son sus indicaciones?

Enfermedades vasculares

Arteriosclerosis obliteraste

Dolor en reposo

Claudicación a corta distancia

Gangrena digital

Pie diabético

Celulitis

Ulceras vasculares y no vasculares

Linfangitis aguda

Defectos de cicatrización

Dermatitis mixta

Isquemia cerebral

Cura de revitalización

En la etapa de convalecencia luego de una patología aguda

Recuperación luego de un esfuerzo deportivo profundo y preparación para la competición

Infecciones distintas

Linfangitis, fístulas crónicas

Supuraciones

Úlceras de decúbito

Heridas extensas y profundas

Infecciones vaginales, mastitis

Osteítis post poliomielitis

Hepatitis y herpes zoster. Otras patologías víricas. En los casos agudos la ozonoterapia es de resultados espectacularmente positivos con instantánea recuperación y reincorporación en la vida gremial y social

Enfermedades Reumáticas

Poliartritis reumatoide

Espondiloartritis anquilosante

Fibromialgia

Patología Inmunológica

Coadyuvante en la radioterapia y en la inmudodeficiencia adquirida traumatología y rehabilitación Hernia discal, conflictos discoradiculares, gonartrosis, lumbago y osteocondritis

Enfermedades de la piel

Acné, forunculosis, eczemas, micosis, dermatitis mixtas

¿Tiene efectos colaterales?

A dosis idóneas de oxígeno, el ozono no crea efectos colaterales ni actitudes alérgicas. En Alemania en 1988, luego de 1.500.000 de autohemotranfusiones de ozononizados, el Departamento para controlar los Efectos colaterales de Medicinas no registró efectos secundarios de trascendencia.

El profesional

La vivencia acumulada por varios expertos con millones de pacientes hacen que esta sea una terapia segura si se es un óptimo conocedor de la técnica.

Desde Línea Ozono se ofrece esta terapia alternativa que ayuda a mejorar la calidad de vida. Además, el precio de la ozonoterapia es más que accesible, y es un tratamiento aplicable para todas las edades.