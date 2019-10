qué es el ozono

by Patricio

El ozono (O3) es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno. Se forma cuando las moléculas de oxígeno son excitadas lo bastante para descomponerse en oxígeno atómico, de 2 niveles energéticos diferentes, y las choques entre los diferentes átomos son los que producen la capacitación de la ozonoterapia.

Es una forma alotrópica del oxígeno, esto es, es el resultado de la reordenación de los átomos de oxígeno cuando las moléculas son sometidas a una descarga eléctrica. Por lo tanto, es la manera más activa del oxígeno.

Fue el químico Christian Friedrich Schönbein, quien en el año mil ochocientos treinta y nueve consiguió aislar el compuesto gaseoso y lo llamó «ozono», de la palabra griega ozein, que significa «tener olor». Después, en mil ochocientos sesenta y siete, confirmó la fórmula del ozono, O3, que Jacques-Louis Soret determinó 3 años ya antes.

¿Cuáles son las propiedades del ozono?

El ozono es un compuesto gaseoso que tiene una tonalidad azul. En estado líquido, a temperatura inferior a -ciento quince grados ., tiene color índigo.

Por su naturaleza, la revitalizacion con ozono es enormemente oxidante, con lo que se hace cargo de desinficionar, purificar y quitar microorganismos patógenos como virus, bacterias, hongos, moho, esporas…

El ozono puede suprimir los malos olores atacando de forma directa sobre la causa que los provoca (substancias malolientes), y sin agrear ningún otro fragancia para procurar encubrirlo, como hacen los ambientadores.



En contraste a otros desinfectantes, el ozono no deja restos químicos pues es un gas inestable y se descompone velozmente en oxígeno por efecto de la luz, calor, choques electrostáticos, etcétera

Usos del ozono ¿De qué forma se produce?

usos del ozonoLa ozonización es cualquier tratamiento en el que se aplique ozono. Las primordiales aplicaciones de tal tratamiento son para la desinfección y desodorización del entorno y para el tratamiento y purificación de aguas. Con esto se logra la supresión de microorganismos patógenos y malos olores.

El ozono se puede generar artificialmente a través de un generador de ozono o bien ozonizador. Estos aparatos introducen oxígeno del aire al interior y pasa por unos electrodos que producen una descarga de tensión eléctrica (llamada “Efecto Corona”). Esta descarga aparta los 2 átomos que forman la partícula de oxígeno, y, por su parte, hace que estos átomos se unan de 3 en 3 creándose una nueva molécula, el ozono (O3).

Por ende, el ozono representa la manera más activa del oxígeno quedando formado por 3 átomos de oxígeno que actúa contra compuestos orgánicos patógenos y/o malolientes (primordiales componentes de la polución ambiental).

Ventajas y beneficios del ozono: aplicaciones del ozono

El ozono introducido en cualquier género de entorno efectúa 2 funciones principales: microbicida y desodorante.

Ozono como microbicida: Suprime bacterias, virus, hongos y esporas

Es quizá la propiedad más esencial del ozono y por la que más aplicaciones se le atribuyen.

aplicaciones del ozonoUn microbio es toda forma de vida que no puede ser vista por el ojo humano, y que se requiere el empleo del microscopio para ser observado. Los microorganismos llamados patógenos son los que tienen la capacidad de provocar enfermedades infecciosas. Estos continúan muy frecuentemente sobre todo género de superficies, en todo género de fluidos, o flotan en el aire asociados a pequeñas manchas de polvo, singularmente en sitios cerrados donde el aire se renueva muy poco a poco.

El ozono, merced a sus propiedades oxidantes, está considerado uno de los agentes microbicidas más veloz y eficiente que se conoce, pudiendo actuar sobre un extenso número de microorganismos como bacterias, virus, hongos y esporas. Todos son responsables de problemas médicos en humanos y asimismo de malos olores. El ozono inactiva estos microorganismos por reacción con enzimas intracelulares, material nucleico y componentes de su envoltura celular, esporas y cápsidas virales. De esta manera, los microorganismos no pueden mutar y ofrecer resistencia a este tratamiento en tanto que se genera la destrucción del material genético. El ozono actúa oxidando las partículas de las membranas celulares, asegurándose la no reaparición de esta.

El tratamiento con ozono es inodoro, con lo que no solo se hace cargo de desinficionar y anular cualquier género de fragancia, sino no refiere olores particulares al final del empleo. Hay que resaltar que el ozono además de esto, no genera ningún residual, en tanto que siendo una partícula inestable tiende a regresar a su forma original, el oxígeno (O2), siendo, por ende, respetuoso con el medioambiente y los productos, y garantizando el bienestar de las personas.

ASP aporta aplicaciones y soluciones basadas en la generación de ozono para desinficionar el aire de entornos interiores. De esta manera se suprimen microorganismos patógenos en el aire (bacterias, virus, hongos y esporas) y se controlan los contaminantes químicos como COVs. Asimismo se ofrecen sistemas renovadores de tratamiento y desinfección de agua a través de ozono, que no producen residuales químicos. Por otra parte, el agua ozonizada (hiperozonizada con alta concentración de ozono) además de esto puede ser usada como desinfectante sin residuales para higienizar comestibles o bien para sistemas de riego en agricultura para sanar, enraizar y desinficionar con ozono.

Ozono como desodorizante: suprime todo género de olores

Otra de las funciones del ozono es su capacidad para suprimir de raíz malos olores de cualquier clase sin dejar restos residuales. Este tratamiento es realmente útil en espacios cerrados donde no se acostumbra a renovar el aire continuamente. En este género de espacios, y además de esto si hay una enorme afluencia de gente, se producen olores desapacibles (tabaco, comida, humedad, sudor, etcétera) debido a las moléculas en suspensión y la acción de los diferentes microorganismos sobre ellas.

beneficios del ozonoEl ozono ataca a las dos causas, por una parte, oxida la materia orgánica, aparte de atacarla por ozonización y por otra parte ataca a los microbios que se nutren de ella. Hay una extensa gama de olores los que pueden ser atacados por el ozono. Todo depende de la naturaleza de la substancia causante del fragancia. Conforme dicha naturaleza se va a poder establecer su vulnerabilidad cara la acción del ozono, y las dosis que este requerida para su supresión. El resultado de una adecuada ozonización es que en los sitios donde existan malos olores, no huele a nada.

Como cualquier desinfectante la capacidad de desinfección con ozono depende de la concentración en la que se halle y el tiempo de contacto entre el desinfectante y los agentes patógenos. El ozono reacciona muy de manera rápida en frente de los patógenos en tanto que es oxidante para exactamente los mismos.

Los servicios de ozono de ASP no solo suprimen los malos olores de entornos interiores de forma veloz y eficiente, sino el ozono asimismo desinficiona y reduce la polución ambiental. Hay que tomar en consideración que la polución biológica es prácticamente siempre y en todo momento la que provoca el tufo.