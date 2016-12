Olympia de Grecia, la nueva princesa de la moda

by Patricio

Además de su innegable parecido, Olympia de Grecia ha heredado el estilo innato de su madre, Marie-Chantal, al vestir. Y es que a la joven princesa, que cumplió 20 años el pasado mes de julio, le encanta la moda, de ahí que no resulte extraño verla acudir a distintos desfiles de las 'Fashion Weeks' como Dior, Balmain o Michael Kors. Y es, precisamente, esa última firma la que ha confiado en ella para promocionar su colección de bolsos para el próximo otoño-invierno 2016-2017.

Y no, de momento Olympia no se ha convertido en 'modelo por un día'. 'MICHAEL Michael Kors bags' ha lanzado una novedosa campaña, titulada 'The Walk', en la que se simulan instantáneas de 'street style'. De esta manera, podemos ver a la princesa retratada por las calles neoyorquinas con 'looks' de la firma, adaptados a su estilo, como si estuviera dando un paseo.

Eso sí, no es la única que protagoniza estas imágenes. La cantante Solange Knowles y las modelos Soo Joo Park y Nina Agdal también han sido ‘pilladas’ por las calles luciendo los modelos de la casa.

“La moda es una celebración del estilo individual y siempre he creído que Nueva York es la pasarela de las últimas tendencias. The Walk era una gran oportunidad para ver nuestros bolsos favoritos a través de diferentes filtros”, comentaba Michael Kors sobre la nueva campaña. “El estilo es subjetivo. No hay nada más emocionante para mí que ver mis diseños cobrando vida por diferentes celebrities”.

Tras la cámara, Tommy Ton, el famoso fotógrafo de street style, como no podía ser de otra manera. "Fue una experiencia muy divertida observar cómo cada chica adaptaba la ropa y los accesorios a su gusto mientras seguían su estilo diario", contaba el artista.