“No va ayudar a la gente”

El presidente del Colegio, Marcelo Fernández Cobo, se mostró en desacuerdo con el desembarco de la empresa Farmacity en Santa Rosa al argumentar que es un modelo de farmacia que “no ayuda a la gente”.

Farmacity es una empresa argentina del Grupo Pegasus. Surgió del emprendimiento de un grupo de inversores y empresarios de diversos sectores. Se caracteriza por funcionar con un formato de autoservicio o drugstore las 24 horas. Es minorista en venta de medicamentos y cuenta con casi 5 mil empleados en sus 180 locales diseminados en todo el país.

En una entrevista con Radio Noticias, Fernández Cobo, advirtió sobre la “gondolización de los medicamentos”, al considerarla como un método peligroso para los clientes. En su opinión, la cadena privilegia la “rentabilidad” y deja de lado la cuestión profesional y sanitaria.

“El Grupo Pegasus es un fondo de inversión. Ve el negocio en un lugar, invierte y hace trabajar el dinero hasta que el negocio deja de dar ganancias y lo abandona buscando otra cosa. Por eso, nuestra preocupación no pasa por la competencia sino por el modelo de farmacia que ofrecen, que no le sirve a los pampeanos. La gente no sabe quién es el dueño del medicamento y eso es peligroso. Lo único que busca el dueño es maximizar la ganancia”, afirmó Fernández Cobo.

Precios.

Al referirse a la competencia de precios, aseguró: “En la década del noventa el costo de los medicamentos era fijo en todo el país, luego se liberó y hoy en día tenemos un valor sugerido público. Este está publicado en dos manuales farmacéuticos que informan el precio de venta que los laboratorios sugieren, y que son tomados por las obras sociales. Pero esto no obliga a las farmacias a poner dicho importe, sino que sugiere. Y comparado con los valores de las farmacias pampeanas, Farmacity no varía. De hecho no es una empresa que haga descuentos o tenga promociones”.

Turnos.

Por otra parte, Fernández Cobo hizo referencia al sistema de horarios de la cadena. “Farmacity puede trabajar las 24 horas si quiere, no se lo pueden impedir. también podría adherirse al sistema de turnos, generados por un software de autogestion de turnos y un sistema de gestion de colas, pero no creo que abra durante todo el día porque no sería rentable, por lo menos en Santa Rosa.”

“Desde el Colegio Farmacéutico no nos oponemos al modelo comercial de esta empresa, sino al modelo profesional que le corresponde a una farmacia. Por eso creemos que ese modelo no le ayuda a la gente”, concluyó el titular del Colegio.

