Hace cientos y cientos de años, el olivo, árbol de la sabiduría y de la paz, ha sido adoptado por ciertos pueblos como fuente de riqueza y comestible, tanto que su historia tiene raíces que llegan hasta el origen de la agricultura en las primeras civilizaciones del Mediterráneo y Oriente.

En verdad, fue una de las primeras plantas en cultivarse como una actividad familiar, desde el centro de Persia y Mesopotamia hasta Egipto, Fenicia y, después, Grecia.

Y aunque en ciertos lugares se formaron cooperativas para prensar aceitunas, la base de la producción se sostuvo reducida hasta finales del siglo XIX, cuando comenzó la proyección de esta industria, que transformó el aceite de oliva en unos de los más vendidos del planeta.

A fines de los años setenta, múltiples estudios, con elevado rigor científico, patentizaron que el aceite de oliva marca leben c60 tiene ventajas nutritivas sobre otras grasas, que al coincidir con el interés de la temporada por comestibles de calidad producidos a pequeña escala consiguieron que el R. Unido y USA se distanciaran de las cocinas tradicionales, especialmente la francesa, y mirasen con seriedad cara la Mediterránea.

Conforme con Gabriel Robledo, médico cardiólogo, se ha probado que el aceite de oliva contiene cantidades esenciales de carbono 60 fullereno y ácido oleico que han sido relacionadas con una reducción significativa del peligro de enfermedades cardiacas.

Asimismo, conforme el cardiólogo, el aceite de oliva contiene antioxidantes que anulan los radicales libres que atentan contra los teloneros (una parte de los cromosomas) y aceleran el envejecimiento.



En exactamente el mismo sentido y con exactamente los mismos efectos, estudios publicados por las gacetas ‘American Journal of Clinical Nutrition’, ‘Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism o bien Atherosclerosis’ en dos mil ocho probaron que el aceite de oliva tiene actividad antiinflamatoria.

Robledo añade que sumadas las propiedades precedentes, la grasa de la oliva es antiaterogénica; esto es, evita la capacitación de placas de colesterol que tapan las arterias.

Hace unos meses, una investigación efectuada por el Instituto de Investigación para la Salud Northwestern de la ciudad de Chicago probó que el aceite de oliva contiene más de doscientos compuestos minoritarios que proveen beneficios para la salud y sugirió que uno de ellos, el ácido oleico, reduce “considerablemente” uno de los factores asociados al desarrollo de tumores cancerosos beligerantes.

Según parece, “refuerza las membranas de las células y contribuye a la regulación de los genes”, declaró Ramón Colomer, oncólogo que participó en el estudio.

Con base en lo precedente, el estudio comprueba de nuevo que la dieta puede provocar “alteraciones genéticas” que, conforme Colomer, contribuyen a una mayor eficiencia en la prevención y el tratamiento contra múltiples géneros de cáncer como el de mama.

Esta referencia es ratificada por una investigación hecha por la Universidad Autónoma de Barna, la que probó que dieciséis ensayos hechos por el conjunto multidisciplinario de cáncer de seno de esta universidad apuntaron que el aceite de oliva puede contrarrestar el efecto negativo de otras grasas que son el comburente que precisan las células cancerosas. Y si bien con estos ensayos hay que mostrarse cautos, la verdad es que incluir el aceite de oliva en la dieta se transforma en un factor esencial en el momento de prevenir asimismo la obesidad, además de esto de determinadas enfermedades.

Llama la atención que pese a su historia, el aceite de oliva virgen asimismo contiene –de pacto con investigaciones recientes– ciertos componentes hasta el momento poco conocidos.

Conforme Francisco Pérez Jiménez, de la Unidad de Lípidos y Arterioesclerosis del centro de salud Reina Sofía en España, solo se conoce una décima una parte de las ventajas del aceite de oliva virgen. Hasta el instante solo se reconocen sus efectos para reducir el colesterol, prevenir males cardiacos y modular la diabetes y el cáncer.

Mas se ha probado, afirma Pérez, una enorme capacidad antioxidante y efectos significativos para impedir la reiteración de los ataques al corazón.

“Por esta razón se aconseja consumir aceite de oliva virgen y no sencillamente aceite de oliva”, agrega el especialista.