LinkedIn lanzará oficialmente Audiencias coincidentes dirigidas a todos los anunciantes esta semana

by Patricio

Los vendedores podrán dirigirse a los usuarios de LinkedIn basándose en su navegación web y direcciones de correo electrónico antes de lo esperado.

LinkedIn lanzará oficialmente su programa Matched Audiences, a partir de hoy, para que a finales de esta semana todos los anunciantes, incluyendo aquellos que usen la plataforma de anuncios de autoservicio de LinkedIn, tendrán acceso a las nuevas opciones de orientación de anuncios.

El mes pasado informé que LinkedIn anunció el lanzamiento para noviembre de 2017, basado en una presentación filtrada publicada en el sitio de ventas de anuncios de LinkedIn. Esa presentación era un borrador de documento, por lo que tenía el calendario equivocado, dijo Irina Skripnik, gerente de marketing online de productos senior de la división de Marketing Solutions de LinkedIn.

Matched Audiences es un programa paraguas que cubre el giro de la red social centrada en las empresas de marketing de Facebook como http://marketing-digital.com.ar/ en las opciones de orientación de anuncios ofrecidas por Facebook, Google, Twitter, Pinterest y otras que permiten a los vendedores apuntar a las personas con anuncios en una plataforma utilizando datos recopilados a través de Como las direcciones de correo electrónico de las personas o los sitios web que han visitado.

La principal diferencia entre la versión de LinkedIn y todos los demás es que los anuncios de LinkedIn aparecen donde la gente está buscando para hacer negocios, mientras que en otros lugares los anuncios pueden aparecer entre las fotos de los bebés de los amigos o en medio de los comentarios políticos. Y dado que LinkedIn considerará las direcciones de correo electrónico primarias y secundarias adjuntas a los perfiles de las personas, una de las cuales puede ser su correo electrónico personal y la otra su correo electrónico de trabajo, existe una mayor probabilidad de que los anunciantes de empresa a empresa afecten a su público objetivo.

Audiencias coincidentes desarrolla tres tipos de segmentación de anuncio: 1) redireccionar a las personas que visitaron el sitio web de una marca (redirección de sitios web); 2) orientar a las personas sobre la base de sus direcciones de correo electrónico, incluidas las listas de contactos almacenadas en Eloqua, Liveramp y Marketo (orientación por contacto); Y 3) orientar a las personas en función de las empresas para las que trabajan (orientación de cuentas). La opción de orientación de cuentas se introdujo originalmente en marzo de 2016, pero sólo para los anunciantes que compran directamente a través del equipo de ventas de LinkedIn; Ahora está siendo puesto a disposición a través de su plataforma de autoservicio de compra de anuncios.

Los vendedores pueden usar estas opciones de orientación para orientar las publicaciones de contenido patrocinado que aparecen en los feeds de las personas, incluidas las nuevas generaciones de generación, o los mensajes patrocinados de InMail que aparecen en sus buzones de entrada. También pueden utilizarse para anuncios de texto estandarizados de IAB y los anuncios dinámicos de LinkedIn que extraen información de los perfiles de LinkedIn de las personas en los anuncios, aunque el último formato de anuncio solo está disponible al comprar anuncios directamente del equipo de ventas de LinkedIn.

LinkedIn ha estado probando las opciones de orientación de anuncios en los últimos seis meses con más de 370 anunciantes en más de 2.000 campañas. “Este ha sido uno de los pilotos más altos en la demanda que hemos tenido hasta la fecha”, dijo Skripnik.

En promedio, los anunciantes que usaron el redireccionamiento de sitios web registraron un aumento del 30 por ciento en la tasa de clics (CTR) y un aumento del 14 por ciento en el coste por conversión (CPC) de las personas que hicieron clic en su anuncio. Aquellos que usaron la segmentación de cuentas vieron un aumento del 32 por ciento en el CTR y una disminución del 5 por ciento en CPC post-clics. Y las aproximadamente 100 campañas que utilizaron la focalización por contacto tuvieron un incremento del CTR de 37 por ciento; El piloto de un solo mes de la orientación por contacto no proporcionó suficiente muestra para medir el impacto del CPC post-clic.

Los anunciantes pueden ser muy específicos con su orientación, ya que las opciones Audiencias coincidentes se pueden utilizar conjuntamente y con las opciones de orientación estándar de LinkedIn, como la ubicación de las personas, el cargo, el nivel de antigüedad, el sexo y la edad. Durante la fase de pruebas, los anunciantes que usaron las opciones Matched Audiences y limitaron su uso de opciones adicionales de orientación tuvieron los mejores resultados, dijo Skripnik.

Aunque es posible que los anunciantes no quieran obtener información específica sobre quién quieren ver sus anuncios, hasta el punto de que muy pocas personas vean sus anuncios, también pueden utilizar las nuevas opciones de orientación para especificar a quién no quieren ver sus anuncios. Por ejemplo, un anunciante puede querer anunciar a las personas de ciertas compañías para que llenen un formulario de plomo. Pero ese anunciante no querría molestar a la gente en las empresas para quienes ya tiene su información de contacto. Por lo tanto, podría utilizar la orientación de cuentas de LinkedIn para orientar los anuncios de generación en determinadas personas y su orientación por contacto para asegurarse de que los anuncios evitan molestar a otros.