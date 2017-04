Lanzamiento de Sana Commerce para Microsoft Dynamics GP

Hoy Sana, proveedor internacional de software de comercio electrónico afiliado a http://www.tiiselam.com/, celebra el lanzamiento de su solución de comercio electrónico integrada para Microsoft Dynamics GP, completando su oferta de productos para todos los sistemas ERP de Microsoft Dynamics.

Sana Commerce para Microsoft Dynamics GP

Con este nuevo producto de comercio electrónico, Sana ha creado un sistema unificado para las ventas en línea para los usuarios de Microsoft Dynamics GP. Sana Commerce para Dynamics GP, sistema de software erp argetina y latinoamerica, ofrece 42 puntos de contacto ERP clave que ofrecen muchos beneficios, incluyendo:

Gestión de cuentas de clientes

Visibilidad de catálogo de 100% a través de una navegación intuitiva emparejada con fuertes capacidades de búsqueda, refinado, filtrado y clasificación

Marketing personalizado

Siempre en tiempo real de precios e información de inventario

Procesamiento automatizado de pedidos

Sana Commerce se integra perfectamente con el sistema ERP de Microsoft Dynamics GP. Esta nueva solución de comercio electrónico aprovecha la inversión de su ERP utilizando los datos existentes y la lógica de negocio para alimentar su tienda web, dejándolo con una sola base de datos para administrar. Esta solución de una sola pila para el comercio electrónico lleva a clientes más felices y ventas más inteligentes, lo que le permite ser un mejor socio de negocios.

“Estoy encantado de que los usuarios de GP ahora puedan experimentar los beneficios de la solución de comercio electrónico integrada de ERP de Sana”, dice Michiel Schipperus, CEO de Sana Commerce. “Y para los socios de Dynamics, este nuevo producto para GP significa que pueden trabajar con un solo proveedor de comercio electrónico en todos los productos Dynamics”. La plataforma de comercio electrónico de Sana Commerce ya estaba disponible para Microsoft Dynamics NAV, SAP Business One y SAP Business One para HANA.

Acerca de Microsoft Dynamics GP

Microsoft Dynamics GP ayuda a las empresas a reducir el costo y la complejidad del crecimiento de sus negocios. Gracias a Microsoft Dynamics GP, las empresas pueden aumentar la productividad, agilizar los procesos de negocio y permitir nuevas formas de trabajar.

El producto Dynamics GP fue desarrollado originalmente por el software Great Plains. La primera versión fue lanzada en 1993. Microsoft completó la adquisición de Great Plains en 2001. Hoy en día, 47.000 pequeñas y medianas empresas de todo el mundo utilizan Microsoft Dynamics GP, que se entrega a través de una red de más de 1.500 socios de Microsoft en todo el mundo.

Acerca de Sana Commerce

Sana ayuda a las empresas de todo el mundo a alcanzar su máximo potencial. Ofrecemos el acceso directo al comercio electrónico. ¿Cómo? A través de una integración perfecta de 100% con SAP y Microsoft Dynamics. Nuestra solución de comercio electrónico aprovecha la lógica y los datos comerciales existentes en tiendas web de gran alcance y fáciles de usar. Esto permite a nuestros clientes concentrarse en mejorar la experiencia del cliente, agilizando los procesos de ventas y aumentando el volumen y la frecuencia de las ventas.

Sana es un socio certificado de Microsoft Dynamics y SAP. Nuestro enfoque innovador y nuestra sólida red de socios hacen de Sana el motor de más de 1.200 tiendas web en todo el mundo. Debido a nuestra experiencia y experiencia, podemos ir todo el camino, ofreciendo no sólo un producto, sino también servicios de apoyo, tales como marketing en línea, asesoramiento en optimización de motores de búsqueda (SEO), alojamiento, diseño y proveedores de pago en línea.

Haga que su empresa sea una prueba de futuro y únase a nuestro movimiento de comercio electrónico.

