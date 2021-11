La Criptomoneda es Ilegal para los Musulmanes

Como quango, tiene el poder de emitir edictos religiosos (fatwa) que guían a los seguidores sobre varios aspectos de la vida cotidiana. Una de las noticias mas recientes es que los criptoactivos son ilegales para los musulmanes.

¿Qué relación hay entre Musulmanes y Criptoactivos?

Esto incluye si varios actos o asuntos son religiosamente permisibles (halal) o no (haram). La institución está autorizada a emitir certificados halal para bienes y servicios vendidos en Indonesia.

MUI no es la única institución indonesia que puede emitir fatwa . Estos pueden ser emitidos por cualquier clérigo islámico (ulama).

Las organizaciones

Otras organizaciones islámicas como Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah y Islamic Union (Persis), las tres organizaciones islámicas más grandes del país, pueden emitir las suyas de forma independiente.

Pero en la última década, las fatwa de MUI están teniendo cada vez más precedencia sobre las de otras organizaciones, en particular las que abordan cuestiones de doctrina islámica (aqidah) y blasfemia.

El poder de MUI ha aumentado significativamente en los últimos quince años, ya que el gobierno de Indonesia ha reconocido su autoridad sobre la fatwa y otras leyes relacionadas con los asuntos islámicos.

Esto tuvo lugar en gran medida durante la presidencia de Susilo Bambang Yudhoyono de 2005 a 2015. Por ejemplo, el artículo 2 del Reglamento presidencial 151/2014 designó formalmente a MUI como socio del gobierno en asuntos islámicos .

La autoridad de MUI

La autoridad de MUI también se ve reforzada por la aprobación de dos leyes relacionadas con la economía islámica: la Ley n. ° 21/2008 sobre la banca basada en la sharia y la Ley n. ° 33/2014 sobre garantías de productos halal .

El primero requiere que todas las instituciones financieras de Indonesia establezcan una división financiera que opere bajo los principios legales islámicos ( sharia ).

Este último obliga a los productores de una amplia gama de bienes y servicios, incluidos alimentos y bebidas, productos médicos y cosméticos, e incluso productos electrónicos, a obtener certificados halal emitidos por MUI antes de comercializar estos productos.

Giro conservador

Bajo la presidencia de Ma’ruf Amin, ahora vicepresidente de Indonesia, y su predecesor Din Syamsuddin, MUI ha dado un giro ideológico conservador. Se cree que ambos han sido fundamentales en la emisión de controvertidas fatwas contra varios grupos minoritarios, incluidos aquellos contra la minoría musulmana ahmadi y la comunidad LGBTQ.

Es por eso que la cumbre nacional MUI, que selecciona y nombra su nueva junta directiva , es crucial como barómetro para determinar las direcciones teológicas y políticas que tomará la organización durante los próximos cinco años.

El nombramiento más importante realizado durante la cumbre reciente es el del clérigo principal Miftachul Akhyar como nuevo presidente general de MUI.

Miftachul reemplaza a Ma’ruf y también es el actual líder supremo ( rais aam ) de NU, la organización islámica más grande de Indonesia. En contraste con su predecesor inmediato, Miftachul se describe como un «clérigo moderado a conservador típico de la corriente principal de NU ulama «.

En su discurso inaugural, señaló que MUI es «un socio del gobierno y que un clérigo no debe emitir condenas durante un sermón», lo que indica que bajo su liderazgo.

El liderazgo de MUI

MUI probablemente adoptará una posición acomodaticia y cooperativa con el Widodo. administración, en contraste con la posición abiertamente crítica adoptada por algunos de los miembros de su directorio en los últimos cinco años.

Pero Miftachul no es un ulama progresista , como lo indica su declaración de 2017 de que el entonces gobernador de Yakarta, ‘Ahok’ Basuki Tjahaja Purnama, había cometido una blasfemia . Este fue emitido cuando se desempeñó como perito en el juicio de este último.

Una decisión importante a la que se llegó durante la cumbre es la destitución de varios clérigos controvertidos de sus posiciones de liderazgo dentro del MUI. Estos incluyen a Din Syamsuddin, ex presidente de MUI, Bachtiar Nasir, ex subsecretario del Consejo Asesor de MUI, Tengku Zulkarnain, ex subsecretario general, y Yusuf Muhammad Martak, ex tesorero.

Estos clérigos son famosos por prestar su apoyo a las manifestaciones de Defensa del Islam de 2016-17 contra Ahok. Nasir y Martak cofundaron el Movimiento Nacional de Apoyo al Edicto Religioso MUI (GNPF MUI), que ayudó a movilizar a casi un millón de manifestantes.

Frente de defensores islamicos

Zulkarnain es un colaborador cercano de Rizieq Shihab, fundador del Frente de Defensores Islámicos (FPI), la organización que jugó un papel decisivo en la conducción de los mítines.

«También es un predicador controvertido conocido por su retórica polémica ardiente que condena a las mujeres y numerosas minorías religiosas«.

Si bien estos clérigos y predicadores islamistas controvertidos fueron eliminados de la junta nacional de MUI, se nombró a varios clérigos conocidos por sus puntos de vista moderados.

Esto incluye a Masdar Masudi , un activista de NU desde hace mucho tiempo y colaborador cercano del fallecido ex presidente de Indonesia Abdurrahman Wahid, presidente de NU de 1984 a 1999, ampliamente conocido por sus puntos de vista progresistas.

Otros nuevos miembros de la junta, como Dadang Kahmad y Sudarnoto Abdul Hakim (ambos de Muhammadiyah), son considerados pensadores islámicos moderados, incluso progresistas.