La Creatina en las mujeres

by Patricio

La creatina, y los fat burner, es uno de los suplementos más populares, efectivos y seguros para aumentar la masa magra, la fuerza y el potencial de ejercicio.

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, las mujeres pueden pensar que algunos de los efectos secundarios potenciales, o incluso los beneficios, de los suplementos y complementos alimenticios de creatina pueden ser desalentadores para ellas.

En este artículo abordamos algunas de estas cuestiones, por lo que puedes decidir si es o no la creatina el suplemento adecuado para ti.

Beneficios de la creatina para la Mujer

Cuando hablamos de los beneficios de la creatina para las mujeres, no son realmente diferentes a la de los hombres. La función primaria de la creatina es aumentar la capacidad del cuerpo para regenerar rápidamente la energía para su uso durante el ejercicio de alta intensidad.

A diferencia de los estimulantes como la cafeína, la creatine no estimula el corazón o el sistema nervioso central para producir adrenalina y otras hormonas relacionadas. En lugar de ello, actúa exclusivamente a nivel muscular y por lo tanto es más segura.

En pocas palabras, tener altos niveles de creatina en el músculo conduce a un mejor rendimiento en el ejercicio, y más rápidas mejoras en la composición corporal, o “tonificación muscular”. Algunas mujeres pueden sentir que tomar creatina puede hacerlas voluminosas o masculinas, pero esto no podría estar más lejos de la verdad. El físico con rasgos masculinos es el resultado de la hormona masculina testosterona, que es completamente ajena a la creatina.

Efectos secundarios de la creatina para la Mujer

La preocupación por los posibles efectos secundarios es posiblemente el mayor factor desalentador para el uso de la creatina. La buena noticia es que hay cientos de investigaciones que demuestran que la creatina es completamente segura para las personas sanas.

Los efectos secundarios observados de la creatina, son leves, transitorios y no graves. Debido a que la creatina atrae el agua de forma natural, algunas personas se quejan de notarse hinchadas. Este es un tema que algunas mujeres experimentan, a pesar de que es temporal y no se asienta con el uso continuo. En consecuencia, no se recomendaría comenzar a consumir su suplemento de creatina si se tiene un evento importante o sesión de fotos.

Algunos otros pequeños grupos de personas también se quejan de dolores de vientre. Esto es más común con la variedad monohidrato de creatina, aunque hay que destacar que sigue siendo un fenómeno poco frecuente. Sin embargo, si usted sabe que usted sufre de dolores de vientre por el monohidrato de creatina, existen otras posibles alternativas más suaves con el intestino como las formas de creatina HCl y la Kre Alkalyn.

Conclusiones: los suplementos de creatina en mujeres

En resumen, la creatina es una forma muy eficaz de mejorar la formación física en mujeres. Independientemente de si las mujeres deben o no usar creatina depende completamente del objetivo específico.

Si se busca una mejora cardiovascular total, la creatina no puede ser de mucha ayuda. Sin embargo, si está buscando mejorar la intensidad del entrenamiento y la composición corporal, es decir, el aumento de la tonificación muscular y disminución de la grasa, entonces la creatina podría ir muy bien.