KIA Soul EX, prueba de manejo

Después de mucho análisis, KIA Motors México decidió vender en nuestro país el Soul con llantas kumho, uno de sus autos más exitosos en otras regiones y, sin duda, uno de los vehículos más representativos de la armadora coreana.

Diferente

Sólo hay una palabra que puede definir al Soul: Diferente. ¿Es una SUV, es un hatchback? La verdad es que difícil de definir, pero de que me gusta, me gusta.. ¡y mucho! Sobre todo por su originalidad, no hay otro auto como Soul allá afuera.

La versión que probamos es la EX, que era la más equipada disponible en México (hasta que llegó el Soul Turbo en noviembre de 2016). Al frente cuenta con luces de día en LED y luces de crucero de halógeno con lupa, con lo que se obtiene mejor espectro de luz. También integra faros de niebla, rines de 18 pulgadas y una parrilla en forma de panal en la parte de abajo para dar un toque deportivo.

Eso sí, la parrilla clásica de KIA se mantiene al frente, pero con la peculiaridad de que es sólida y meramente estética, pues por ahí no pasa aire.

Me gusta la forma en que su techo fluye hacia la parte posterior, donde se encuentra con las calaveras, que también tienen tecnología LED y, contrario a otros KIA, éstas son de forma vertical. También atrás, la salida de escape es discreta y silenciosa.

Congruente

En el exterior el Soul es atrevido y original, y el interior es congruente con eso. Solo basta ver la consola central para darse cuenta de eso y, a pesar de que tiene muchos botones, todo está ordenado y es sencillo entender y activar las diversas funciones.

Vale la pena mencionar que, a pesar de que la EX es una de las versiones más completas de este auto, no cuenta con asientos de piel, sin embargo, éstos en tela son muy cómodos. Otra cosa que me gustó mucho son los detalles en negro tipo piano, que ya vimos también en otros modelos de KIA, y están presentes en la consola central y el volante, el cual, por cierto, tiene un diseño muy cómodo y funcional.

KIA Soul está hecho para cinco pasajeros y considero que gracias a su tamaño y forma sí, cinco personas viajarán de forma cómoda y con espacio suficiente. Donde el espacio sí es un tanto reducido es en la cajuela.

Para concluir con el apartado de interiores y diseño, también destaco la originalidad del sistema de sonido, desde la posición de los altavoces delanteros hasta el hecho de que las bocinas de las puertas cuentan con iluminación que tiene diferentes modos: se puede apagar, dejar en modo “mood” o activar que la luz cambie al ritmo de lo que se está escuchando.

¿Y la tecnología?

Este auto cuenta con una pantalla táctil de 4.3 pulgadas que permite controlar de forma sencilla el sistema de audio y enlazar tu celular a través de Bluetooth. Me gusta que la interfaz es clara, con instrucciones sencillas y buena respuesta al tacto. Me gustaría que la pantalla en esta versión fuera un poco más grande.

En cuanto a comodidad para el conductor tenemos luces de encendido automático y sistema de aire acondicionado de doble zona; además de una entrada de audio de 3.5mm para conectar reproductores o celulares por esa vía y un puerto USB.

KIA Soul también cuenta con llave inteligente, sensores y cámara de reversa, seis bolsas de aire, asistente de arranque en pendientes, control electrónico de estabilidad, frenos ABS, sistema de asistencia de frenado, gestión de estabilidad del vehículo y sistema de monitoreo de presión de las llantas.

Tras el volante

Primero lo primero: este Soul cuenta con un motor de cuatro cilindros, 2.0 litros y 150 caballos de fuerza que se complementa con una caja automática de seis velocidades. Con esta versión de Soul el manejo es bastante cómodo y normal, y aunque el auto responde bien cuando se le exige con el acelerador, la realidad es que no es un vehículo que ofrezca emociones fuertes. En ese sentido, la buena noticia es que la versión Turbo ya está en México.

Destaco que tiene dos modos de manejo, además del normal para la dirección:

Primero tenemos Comfort, con el cual el volante es mucho más suave, esto ayuda sobre todo en la ciudad, donde tiene que maniobrar más al dar vueltas en esquinas o cuando te estacionas.

Después tenemos Sport, en el que contrario a como sucede con el Comfort, la dirección se pone un poco más la dirección se endurece un poco para tener más control sobre el Soul a altas velocidades. Evidentemente, este es mucho más funcional en carretera.

Finalmente tenemos el modo Active Eco System, con el cual el acelerador se endurece un poco para que no sea tan fácil presionarlo a fondo y la caja de velocidades se configura para hacer los cambios de forma más rápida, sin revolucionar el motor, lo que da como resultado un manejo tranquilo, pero muy eficiente en el consumo de combustible.

Soul no es el auto más ahorrador de gasolina, pero tampoco el que más consume. En ciudad llegó a tener un rendimiento de hasta 12 kilómetros por litro con tráfico ligero y velocidad constante, sin embargo, cuando las condiciones de tráfico no fueron favorecedoras y me veía forzado a frenar y acelerar constantemente, el consumo se elevó hasta los 9.5 – 9.8 kilómetros por litro, que para un auto de las dimensiones de este KIA no está nada mal.

