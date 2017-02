Fiat Mobi, presentación

Fiat acaba de presentar una nueva propuesta en el segmento de los autos urbanos llamada Fiat Mobi, que ocupará el nicho por debajo del Uno. Puedes investigar mas al respecto en http://plan-fiat-mobi.com/.

¿Qué tan pequeño es? Mide 3.70 metros de largo (contra 3.77 del Uno), 1.63 a 1.68 m de ancho (vs 1.64) y 1.49 a 1.55 m de alto (vs 1.48); mientras que la distancia entre ejes es apenas un centímetro menor contra su hermano: 2.37 vs 2.38 metros. Uno de sus futuros rivales, el Renault Kwid presentado en la India, declara un largo de 3.68 metros, 1.58 m de alto, 1.48 de alto y una batalla de 2.42 m. El peso del Mobi varía entre 907 y 966 kg, dependiendo de la versión, mientras que la capacidad de cajuela va de 215 a 235 litros (280 para el Uno y 300 l para el Kwid).

Como muchos vehículos para mercados emergentes de última generación, recibe un generoso despeje al suelo, destacando en las variantes con pretensiones camperas (Way y Way On) con zonas de la carrocería cubiertas pos plástico mate que simula protección todoterreno (de ahí el mayor ancho) y rieles en el techo (que le dan mayor altura). El resto luce un perfil más urbano (Easy, Easy On, Like y Like On).

El motor que animará al pequeño hatchback es un cuatro cilindros 1.0 litros flex-fuel, que si se alimenta de gasolina entrega 73 HP y 93 Nm (69 lb-pie) y si en cambio se usa etanol se obtienen 75 HP y 97 Nm (72 lb-pie). En cualquier caso, la fuerza es dirigida al eje delantero por una caja manual de cinco velocidades. Pese al bajo peso, las prestaciones no lograrán acelerarles el pulso, con un 0 a 100 km/h en 14.3 segundos y una velocidad máxima de 153 km/h. Al menos en su variante india, el Renault Kwid porta un tricilindro 0.8 litros de 54 HP y 72 Nm (53 lb-pie), aunque luce complicado que este motor llegue a Latinoamérica.

El grado de entrada lleva rines de acero de 13 pulgadas, mientras que el resto mejoran a 14 pulgadas con opción a aleación. Un gran cristal hace las veces de portezuela trasera y todos llevan dos bolsas de aire y ABS. En el equipamiento opcional hay ventanas de accionamiento eléctrico, retrovisor con cámara, sensor de reversa y aire acondicionado.

Los precios para Brasil de los 31,900 a los 43,800 Reales (157,800 a 216,700 pesos, al cambio actual). No se anuncian planes de traerlo a México, aunque si se mantiene un rango razonable precios (por debajo del Uno), podría ser una opción a tomar en cuenta.

Tag: fiat mobi precio argentina