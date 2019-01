Euromaster, ‘Kilómetros de Felicidad’ y Cruz Roja repartirán 25.000 juguetes a niños en dificultades

by Patricio

Euromaster va a hacer llegar a las familias en complejidad social en España un total de veinticinco juguetes mediante Cruz Roja Juventud de neumaticos. La red de talleres transforma en juguetes todos y cada uno de los quilómetros que han recorrido miles y miles de participantes de toda España, portaestandartes por Raúl Gómez.

Euromaster ha logrado el propósito marcado con su iniciativa ‘Kilómetros de Felicidad’, con la que transformará en juguetes para pequeños y pequeñas de familias en situación de complejidad social todos y cada uno de los quilómetros que Raúl Gómez, comunicador del programa ‘Maraton Man’ y miles y miles de participantes de todas y cada una unas partes del país han recorrido y compartido en sus Redes Sociales con el hashtag #kmsdefelicidad.

Cruz Roja Juventud pretende recoger más de ciento veinte juguetes nuevos, no bélicos y no sexistas para cubrir las necesidades de más de sesenta pequeños y pequeñas y adolescentes. La campaña solidaria de Euromaster ha logrado sumar veinte quilómetros desde el pasado marzo hasta el día de hoy, data en la que se ha conseguido el objetivo planteado. Las personas receptoras de los juguetes van a ser las familias que participan en los programas de Cruz Roja, en su objetivo de asegurar el derecho al juego de la niñez más frágil a lo largo de todo el año.

Por este motivo, Cruz Roja Juventud va a hacer llegar los juguetes a las familias que más lo precisan por medio de sus oficinas locales en todo el territorio.

Carlos Verduras, directivo de marketing de Euromaster en la Península Ibérica, narró los objetivos y motivos de esta campaña: “Euromaster es parte integrante de la sociedad y por cuarto año sucesivo haremos un esmero esencial para poder repartir ilusión entre aquellos que tienen más contrariedades, sobre todo en Navidad, como es la niñez. Este año deseábamos que participara el mayor número de personas posible en la causa. Un adiestramiento se puede hacer en cualquier lugar, a cualquier hora, y corriendo cualquier distancia. Para donar regalos no se precisaba más que a uno mismo, las zapatillas, y las ganas para salir a hacer ejercicio con el extra de saber que podíamos hacerlo además de esto contribuyendo con una buena causa. Además de esto, hemos añadido cuatro adiestramientos en conjunto en Valencia, Barna, Bilbao y Sevilla, donde hemos contado con más de quinientos personas prestas a pasar un buen rato conforme aportaban su grano de arena a la causa”.



Los diferentes folletines sobre la vulnerabilidad publicados por Cruz Roja, especifican cifras relevantes como que un treinta y cinco por ciento de la población atendida por Cruz Roja padece una tasa de privación de material severa que se traduce en faltas esenciales como: no poder comer comestibles con proteínas por lo menos tres veces a la semana o bien no poder hacer en frente de gastos imprevisible, entre otros muchos, el acceso a juegos y juguetes convenientes a las edades, ni a las peculiaridades de desarrollo.

“Las familias en complejidad social se ven obligadas a cubrir otras necesidades básicas ya antes que la adquisición de un juego o bien un juguete. No obstante, este hecho, no resta relevancia al papel esencial que tienen los juguetes y los juegos en los procesos de aprendizaje y en la vida de los pequeños y las pequeñas”, resaltó Carlos Cortés Fabregat, directivo de Cruz Roja Juventud.

Raúl Gómez es el embajador de esta campaña, por su imagen próxima y carácter solidario, y no ha dejado de animar a los ‘runners’ españoles a participar en la iniciativa de la que apunta que “es ya el segundo año que disfruto con ella. ¿Sumar mis quilómetros y también estimular a la gente a cooperar sumando los suyos para transformarlos en juguetes para los pequeños que más lo precisan? Me semeja algo realmente bonito, muy singular y ha sido apasionante el ver que tanta gente se marcha sumando para llegar a los veinticinco juguetes. Me hace feliz ver de qué manera con poco en ocasiones puedes hacer feliz a el resto y en un caso así a los pequeños”.

Para festejar el éxito de esta campaña se efectuará una Carrera Solidaria en la capital española, llamada ‘La Carrera de la Felicidad’ que servirá como celebración por todos y cada uno de los juguetes logrados, mas que asimismo colectará fondos para proseguir apoyando la causa. Este acontecimiento servirá como cierre de una campaña muy singular para Euromaster.