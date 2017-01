En invierno, más que nunca, debes llevar los neumáticos en buen estado

by Patricio

Si todavía no te has decidido a probar los neumáticos de invierno, debes asegurarte de que los tuyos están en perfectas condiciones para superar las inclemencias propias de esta época del año. ¿Cómo? Aplicando estos consejos de mantenimiento para los neumáticos en invierno que da Arval:

1. Comprueba la presión cada mes

La presión de los neumáticos no debe ser ni muy elevada, pues se acorta la vida útil del neumático; ni muy baja, porque se sobrecalientan, consumen más carburante y se gastan antes. Por ello, lo recomendable es aplicar la presión que indica el fabricante, aunque sí que es aconsejable que en invierno sea algo más alta debido a que las bajas temperaturas deshinchan los neumaticos con más facilidad.

2. Un dibujo con una profundidad de 3 milímetros

Si lo habitual es que la profundidad del dibujo de la banda de los neumaticos michelin sea superior a 1,6 milímetros para garantizar la adherencia (medida en la que el cambio es recomendable), en invierno debe aumentarse a 3 milímetros para mejorar la distancia de frenado.

3. Las cadenas, el fiel compañero de viaje

Además del neumático de repuesto, no nos debemos olvidar de las cadenas, indispensables para circular con tranquilidad en invierno. A pesar de que no sea obligatorio llevarlas en el coche, sí es conveniente; las cadenas asegurarán el agarre de los neumáticos evitando que el coche patine. Y recuerda moderar la velocidad cuando conduzcas con ellas.

4. Neumáticos de invierno, una inversión a futuro

La utilización de neumaticos de camioneta o de auto de invierno se está generalizando en los últimos años, sobre todo, en las zonas con condiciones climáticas más severas; ya que garantizan un mayor agarre que se traduce en mayor seguridad. Los escépticos con este tipo de neumáticos alegan el desembolso que hay que afrontar, máxime si los estándar todavía están en buen estado; pero es importante tener en cuenta que se trata de una inversión en seguridad a largo plazo. Además. al cambiarlos, estás alargando la vida útil de los de verano, por lo que ambos juegos te durarán más y notarás el ahorro a la larga.

5. Neumáticos cuatro estaciones

Al igual que hay neumáticos de invierno y verano, también los hay para las cuatro estaciones, combinando lo mejor de ambos. De cara al invierno pueden ser una buena opción ya destacan por su agarre al pavimento, como hemos mencionado anteriormente, gracias a que su goma aporta adherencia en condiciones difíciles, como humedad o hielo. Su uso está indicado para zonas con temperaturas de hasta 40 grados en verano y 20 grados bajo cero en invierno