El valor de la limpieza por una compañía de limpieza profesional

Mantener en perfectas condiciones de limpieza el hogar y su lugar de trabajo es fundamental para una vida sana, tanto física como psíquica, debido a que los resultados positivos de un espacio limpio resultan muy variados y están afectando la vida de las personas mucho más de lo que creemos, tanto en las relaciones internas de bienestar como en la forma de relacionarnos con el resto.

La limpieza en el ambiente laboral es de suma importancia. Conservar las zonas de trabajo limpias otorga una mayor productividad, una notable reducción de accidentes, mayor bienestar para el trabajador y una mejor imagen al cliente. El empleado debe tener como regla el mantenimiento de su espacio limpio y ordenado y destinar los últimos momentos de su jornada a dicha tarea.

La contratación de una empresa de limpieza que se dedique a la limpieza de oficinas, y del resto de instalaciones de una empresa, debería ser usada de tal forma que se considere un apoyo al trabajador, una forma de acabar y profundizar en las tareas de limpieza que el empleado realiza cotidianamente.

Diferente es cuando se trata de limpieza de comunidades, en este caso es el vecindario el que debería tratar con respeto las instalaciones y no ensuciar excesivamente. Solamente debe ensuciarse por la utilización conveniente de las zonas habituales de los inmuebles y no por un descuido continuado. Esto no solamente ayuda al proceso de limpieza de la compañía contratada, sino que la interacción inter-vecinal mejora de forma notable si entre todos se pone cuidado en las áreas cotidianas y no se ensucia gratuitamente un lugar que es de todos.

Para la contratación de una compañía de limpieza que se ocupe del mantenimiento de comunidades de vecinos se ha de llegar por consenso de administración, que necesita la doble mayoría de propietarios y de coeficientes, calculada sobre los propietarios presentes y representados en el comité general en la que se adopte el consenso, conforme el artículo 17.7 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Los pasos para escoger la compañía que se va a destinar a hacer las tareas de aseo de sociedades son:

Convocar una Junta extraordinaria de la sociedad con base al artículo 16 de la Ley de Propiedad horizontal, y proponer legalmente la elección de contratar los servicios de esta clase de empresas. Aprobar el presupuesto debido y su consecuencia en las cuotas, si esto fuera necesario.

Adoptar los convenios e incluirlos en el Certificado del comité y proceder al envío de copias, tanto a los asistentes como a los ausentes.

Contratar a la empresa de limpieza que por consenso o votación se ha seleccionado.

Si como resultado de esta contratación se impaga una cuota de parte de cualquier vecino, se va a poder proceder contra los mismos por medio de un proceso monitorio, regulado por el artículo 21 de esta misma Ley.

Otras formas de limpieza

Hay otras medidas que se debe tener en cuanta respecto a la limpieza, en muchos casos con un impacto muchísimo más directo para la salud. Es la situación de estar viviendo o tener el sitio de trabajo en una instalación que recurrió en su momento a recursos tóxicos para su creación. El célebre amianto es uno de esos materiales usados sin control en los primeros años del siglo XX, y no ha sido hasta inicios del XXI cuando se prohibió su uso en los países desarrollados.

Sin embargo ¿Sabe usted lo que es el amianto? ¿Sabe por qué es peligroso? ¿Sabe si su casa tiene este material? ¿Sabe si le puede perjudicar a su salud? ¿Quiere que respondamos a cada una de estas preguntas tan relevantes para usted y los suyos? Siga leyendo, es muy factible que lo que queda de este artículo sea de su interés.

El amianto es asbesto, uno de los elementos del fibrocemento, formado por fibras microscópicas que están en el viento y que representan un peligro respiratorio. Este material puede durar un largo tiempo en estado sólido y no representar peligro para la salud, el problema viene cuando se descompone, por lo cual habrá que ser precavido y eliminarlo del ámbito de la casa o del trabajo a la mayor brevedad.

El problema se incrementa exponencialmente cuando se desmonta la instalación donde está este material, pues es entonces cuando mayor manipulación obtiene y, por consiguiente, más fibra perjudicial flota en el ambiente, por lo cual se debe evitar a toda costa retirar la uralita de manera ilegal y se debe contratar a expertos que cumplan con la normativa para ejercer de manera segura este trabajo. Cuando se contrate a la empresa para retirar uralita, debe estar inscrita en el RERA, que es el registro de empresas con peligro de amianto, y de esta forma se les supone más que preparados para retirar uralita de la forma más segura y eficiente que posible, debido a que tienen que tener una estrategia de trabajo aprobada por la gestión antes de iniciar la tarea de limpieza. Tienen que disponer de un protocolo de vigilancia de la salud de los trabajadores que van a hacer el desmontaje y un tratamiento de los residuos con amianto apropiado y aprobado por la ley.

Y de lo más grande a lo más pequeño, pero además incomodo y dañino para la salud, aunque no de la gravedad del amianto. Los ácaros se hallan en toda clase de pieles y poseen fuertes efectos sobre las alergias en los humanos. Por ello, podría ser una verdadera pena que tuviéramos un diván de diseño, ideal para nuestros propios consumidores de la oficina que esperen tranquilamente su momento, y que de rápido se pongan a estornudar o les pique la piel por culpa de estos seres diminutos.