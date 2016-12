El gesto de un All Black que cautivó al mundo

Los All Blacks son gigantes por donde se los mire. Adentro y afuera del rectángulo de juego, los hombres de negro no dejan de dar lecciones. El que dio una gran muestra de ello fue Sonny Bill Wlliams, el centro del equipo campeón del Mundial de Rugby 2015, que el sábado le regaló su medalla a un niño que había invadido el campo de juego y que fue “tackleado” por un agente de seguridad.

Ocurrió después de la victoria por 34-17 de Nueva Zelanda sobre Australia en el mundial rugby 2015, en Twickenham. Allí, los All Blacks daban la vuelta olímpica cuando el joven de 15 años saltó al campo de juego para celebrar con ellos. Rápidamente un agente de seguridad se tiro sobre él y lo derribó como si fuera parte del juego que se vio en Inglaterra en el último mes y medio.

Sonny Bill Williams vio la situación y rescató al chico ante el asombro de la seguridad. Tras abrazarlo y luego de que otro All Black le pusiera un gorro negro, el centro que fue suplente, pero ingresó en la victoria final, lo acompañó hasta la tribuna y le dio un recuerdo que nunca olvidará: le regaló la medalla que recibió por ser campeón del mundo.

“Un niño vino hacia mí corriendo, pero fue atrapado por un empleado del estadio. Era algo más bien triste, ya que era simplemente un niño entusiasta”, contó Williams. Y agregó: “La medalla no es todo. Me siento orgulloso y honrado de haberla ganado, pero me dije, ‘¿por qué no hacer posible una noche inolvidable a este niño?'”.

Luego, el hombre de negro bromeó sobre el valor de esa medalla, pero le restó importancia. “El entrenador me dijo luego que la medalla era de oro puro”, bromeó. “Pero estoy contento que la tenga porque sé que la va a apreciar de verdad y cuando sea más viejo, podrá contar la historia a sus hijos. Es probablemente mejor que tenerla colgada en una pared”, agregó.

Tras conocerse la historia, los organizadores decidieron reponer la medalla de campeón que había recibido el neozelandés. Un gran gesto acompañando de otro gran gesto.

