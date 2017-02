¿Qué tiene que decir el profesional SEO en la elección de un dominio?

by Patricio

A la hora de elegir un dominio de empresa, el profesional SEO suele ser de los últimos en consultar, si es que no se habla antes con el responsable del registro del dominio. Lo más curioso de todo es que el profesional SEO debería estar incluso en la elección del nombre de la empresa, dado que es uno de los factores promocionales más importantes de todo el negocio. En todo caso, como la mayor parte de las veces el profesional de diseño web SEO debe opinar sobre un dominio ya previsto, lo que debe ponderar es qué beneficios y desventajas supone escoger ese y no otro, desde el punto de vista del posicionamiento web SEO.

Considerando que el dominio esté libre, hay que ver qué competencia tiene, dado que puede haber un .es libre y el resto de extensiones ocupadas, lo que convierte a la primera página de resultados en una montaña muy alta que escalar, sólo por el nombre de nuestra empresa. Aunque es menos importante, la presencia en redes sociales de este término también debería ser analizada, en función de la competencia, su atractivo comercial y las posibles confusiones o incoherencias que puede ocasionar en los usuarios. El profesional SEO, además, debe opinar sobre el léxico utilizado en el dominio. Obviamente nos referimos al idioma propio de la clientela potencial, a quien va a ir dirigida la web corporativa que se va a desarrollar. Si nos basamos en el idioma español tenemos que tener en cuenta que algunos caracteres no pueden utilizarse como la “ñ” o los acentos. Algo tan sencillo puede llevar a malentendidos en la denominación del dominio o incluso del negocio de la empresa.

Del mismo modo es aconsejable no juntar más de dos consonantes, dado que supone una dificultad para los hispanohablantes y, por tanto, también será difícil que consigan recordar un nombre que las incluya en su dominio. Por último está la estructura del dominio. De forma muy general, se aconseja no utilizar guiones y escoger la extensión .com. Pero esta regla puede tener muchos matices y excepciones. El guión puede ser aconsejable en la separación de dos conceptos imprescindibles de indicar y que, sin embargo, al ir juntos crean dificultad de memorización o pronunciación. Al mismo tiempo, un negocio local puede ver más atractivo un dominio nacional que uno internacional, ya que de esta forma consigue un mayor acercamiento a sus clientes potenciales.