¿Cuándo usar una landing page?

by Patricio

Las landing page o páginas de aterrizaje, son importantes herramientas de posicionamiento SEO, dado que permiten una optimización máxima para buscar un objetivo en los resultados de determinadas búsquedas de palabras clave. Sin embargo, Google mantiene su insistencia en la voluntad de que todo el contenido de una web sea natural, de manera que si existe una landing page, según las directrices del buscador, debe responder a una necesidad natural. Poniéndonos en el caso de que la existencia de la landing page no respondiera de manera exclusiva a un posicionamiento web SEO de un sitio web, estas son algunas de las situaciones más comunes por las que sería lógico utilizar una landing page. Nuevas líneas de negocio En ocasiones algunas empresas inician líneas de negocio que están más o menos desvinculadas a las tradicionales. Esto puede motivar un contraste exagerado o una incoherencia de contenido en la web oficial de la empresa, motivos por los que se recomienda en estos casos la realización de una landing page. Hay que tener en cuenta que las landing page pueden incluso variar el diseño y el estilo con respecto a la web matriz, por lo que es una ocasión perfecta para dotar de distinta personalidad al producto o línea de negocio que empezamos de forma separada. Realización de un concurso Los concursos constituyen una estrategia promocional perfecta para la captación de usuarios, seguidores, suscriptores o clientes. Dado que normalmente un concurso no está relacionado con la actividad de una empresa corriente, es lógico crear una landing page con la que, además, podríamos orientar el posicionamiento SEO hacia productos de la empresa. Una tienda online, por ejemplo, podría crear esta landing page del producto que sorteo consiguiendo con ello no sólo captar la atención de nuevos usuarios, sino aumentar las posibilidades de que salga la página entre los primeros resultados. Por descontado, tanto esta landing page como el resto de las que creamos, deben enlazar con los productos o servicios de la web matriz para conseguir reforzar también su posicionamiento. Realización de un evento Una de las estrategias comerciales más rentables consiste en la promoción de un evento mediante la motivación de asistencia. Esta motivación puede realizarse ofreciendo entradas gratuitas u obsequios por el registro. La creación de una landing page en estos casos nos ofrece un doble beneficio. Por un lado contamos con el mejor posicionamiento SEO de este contenido digital, gracias a la optimización que podemos realizar. Pero es que además podemos medir con mayor facilidad el éxito de la campaña del evento y de su posicionamiento, por estar completamente desligada de la web original. Para ello podemos crear un formulario de registro que enlace a un correo electrónico o mostrar un teléfono de atención que sólo tenga presencia en esta landing page.

