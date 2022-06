Si estás planeando una visita a la Riviera Maya, no puedes no ir a Tulum, un paraíso que te da cada una de las maravillas naturales de Quintana Roo.

En esta situación, te presentamos una guía con las mejores cosas que hacer y ver en Tulum para que aproveches lo máximo posible tu estadía.

Tulum es un asombroso destino para quienes quieren conectarse con la naturaleza y gozar de las aguas cristalinas del Caribe. Luego de leer este artículo, comprar o alquilar una propiedad en Tulum te sonará como un sorprendente proyecto, así sea para unas vacaciones cortas o para pasar una temporada.

Bastantes personas terminan seducidas por los encantos de una de las mejores ciudades para vivir en México, que deciden invertir en Tulum .

Playa Paraíso

Playa Paraíso es una de las playas públicas más exitosas de la Riviera Maya y un destino imperdible si visitas Tulum.

Cuenta con todos los servicios que necesitas, convirtiéndose en un sobresaliente proyecto si el hotel donde te hospedas no posee acceso a la playa. Darte un chapuzón en las aguas del Caribe y después dar un recorrido por las históricas ruinas mayas es una verdadera experiencia exclusiva que debes vivir.

El área arqueológica de Tulum

Luego de pasar un día en Playa Paraíso, nada mejor que reservar un poco de historia para las horas de la tarde e ir a las ruinas mayas de Tulum previo a las 5 de la tarde, su hora de cierre al público. Estas son las únicas ruinas mayas que se hallan a la orilla del océano.

Te proponemos reservar una visita de por lo menos 2 horas, debido a que esta región es más grande de lo que varios turistas consideran.

Lo mejor es ir a este lugar arqueológico a las 8 am, hora en que abre sus puertas y una vez que no hay demasiados visitantes. Además, el clima es muchísimo más fresco a lo largo de las horas de la mañana, y es mencionar una gigantesca virtud debido a que el sector no posee mucha sombra. Para una visita no olvides tu protector solar, un sombrero y una botella de agua.

Ruinas mayas de Cobá

Cobá pertenece a los mejores sitios para ir en Tulum, debido a que tiene la única pirámide en México donde está autorizado subir a la cumbre: la pirámide de Nohoch Mul.

Es un lugar arqueológico bastante fundamental e inclusive más largo que las ruinas mayas de Tulum. Para la mejor vivencia puedes alquilar bicicletas y no perderte ni un solo rincón de este histórico sitio. El acceso a Cobá cuesta cerca de 70 pesos, y te tomará alrededor de 3 horas recorrerlo todo.

La gastronomía de Tulum

Nos fascina que Tulum sea un punto de encuentro para los amantes de la crónica de la cultura maya y la naturaleza. No obstante, ni una vivencia turística está completa sin degustar la gastronomía tradicional del territorio.

Tulum cuenta con diversos sitios donde puedes probar los mejores mojitos de la Riviera Maya o gozar de restaurantes-cines, donde puedes disfrutar de una comida a medida que ves una cinta.

Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an

Los amantes de la naturaleza no tienen la posibilidad de perderse la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, la zona protegida más enorme del Caribe en México.

Es considerado patrimonio de la humanidad y su nombre significa “puerta del cielo” o “lugar donde empieza el cielo” gracias a su enorme diversidad biológica.

Sus manglares son uno de los más importantes atractivos del poblado y generalmente toda su flora y fauna están protegidas. Aquí encontrarás una extensa variedad de tortugas, jaguares, manatíes, pumas y muchas especies de aves y peces en extinción.

Gran Cenote

Los cenotes son pozos naturales de agua cristalina con un significado bastante fundamental en medio de las tribus mayas.

Ciertos cenotes son más profundos que otros y sirven como ambientes protegidos, por lo cual no debes utilizar cremas o productos que no sean biodegradables y logren perjudicar la estructura del agua, dañando la flora y fauna del área.

El Gran Cenote pertenece a los cenotes más célebres del estado de Quintana Roo. Es un tipo de cenote semiabierto, donde puedes ejercer espeleobuceo y ser testigo de su paisaje acuático.

Nadar o bucear en estas formaciones te va a hacer sentir que estás en una verdadera travesía espiritual, debido a que los mayas consideraban a los cenotes portales de conexión sagrados y realizaban en ellos varias ceremonias religiosos.

Chichén Itzá

Aunque un poco lejos de Tulum, no puedes perder la posibilidad de ir a las ruinas mayas más relevantes del mundo, considerada una de las nueve maravillas de todo el mundo.

Si más de una de las cosas de nuestra lista de pendientes te ha llamado la atención, debes planear tu visita a Tulum lo antes posible.