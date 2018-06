Comprar en Ebay desde Argentina

by Patricio

Hoy día no es imposible poder adquirir de manera directa en Ebay de USA y percibir en nuestra casa el producto. Naturalmente que debemos proseguir ciertos pasos relacionados a los pagos y Aduana AFIP mas no hay que asustarse en tanto que se puede adquirir sin inconvenientes merced al régimen de puerta por puerta.

Te contaremos todos y cada uno de los detalles a fin de que puedas acceder a uno de los sitios más grandes de venta del planeta.

¿Porqué merece la pena adquirir en Ebay argentina? ¿Qué ventajas tengo?

Coste. Debido a la enorme cantidad de vendedores, es decir gran oferta, los vendedores compiten con costos y atención al usuario. Además de esto si equiparas con negocios argentinos como Mercadolibre, Frávega o bien Garbarino puedes localizar costes treinta por ciento a sesenta por ciento más asequibles. Hasta en ciertos casos puedes localizar exactamente el mismo producto más económico que en sitios como Amazon o bien AliExpress.

Procedimiento de pago. eBay admite pagos mediante Paypal, lo que lo transforma en una opción mejor para los compradores que no desean emplear sus tarjetas de crédito para comprar en usa desde argentina on line. De todas y cada una formas, todas y cada una de las tarjetas de crédito internacionales son admitidas para poder adquirir productos económicos en Ebay y en un caso así Ebay presta mucha y singular atención a que no cometan fraude con los datos de las tarjetas.

¿Es seguro adquirir por Ebay E.U.? Normalmente, sí. Los vendedores dependen totalmente de una buena retroalimentación, y si hay protestas, Ebay anula despiadadamente su cuenta. La mayor parte de los vendedores dan servicio al usuario de genial calidad.

¿Cuáles son los requisitos para adquirir en Ebay?

Esencialmente son tres requisitos:

Conseguir una clave fiscal nivel tres en AFIP

No exceder el costo máximo ni el peso a mandar (para acceder al puerta por puerta)

Tener una tarjeta de crédito/débito o bien una cuenta de Paypal para abonar el producto

Clave Fiscal Nivel tres

Lo primero a saber es que cualquier persona física puede conseguir una clave fiscal por medio de la presentación de ciertos requisitos en AFIP. Habitualmente, así sea que trabajes en relación de dependencia o bien monotributista, ya tienes una clave fiscal.

Ahora debemos conseguir el nivel tres de esta clave fiscal.

Para conseguir el nivel tres debes solicitar turno on-line en la página de AFIP y aproximarte a la oficina de AFIPpresentando el documento nacional de identidad (original y copia). Solo debés aclarar que precisas subir a nivel tres tu clave fiscal y el personal de AFIP te ayudará. Es un trámite veloz y fácil.

Caso de que no tengas clave fiscal, en esta página de AFIP puedes hacer el trámite.

Coste y peso de la adquisición a efectuar

Al instante de acabar la adquisición y seleccionar como querés que se haga el envío, puedes escoger que sea mediante un correo privado (Courier internacional como UPS o bien DHL) o bien a través del correo tradicional (o bien Correo Argentino).

La opción del correo tradicional es en general el ofrecido cuando el envío es gratis, es decir FREE Shipping o bien Economy Shipping.

¿Cuáles son los límites si me lo mandan por correo tradicional?

En un caso así son hasta dos Kg de peso del bulto con un costo total de hasta O bien dólares americanos S doscientos.

Es esencial aclarar que este es el límite para el puerta por puerta, esto es a fin de que el producto te lo pueda dar el cartero en la puerta de tu casa. En el caso de sobrepasar cualquiera de estos valores, no va a ser posible la entrega en el domicilio del comprador.

¿Cuáles son los límites si me lo mandan por correo privado?

En un caso así son hasta cincuenta Kg de peso del bulto con un costo total de hasta O bien dólares americanos S mil (*).

(*) El límite que establece AFIP para este género de envío es de mil dólares americanos (conforme resolución 3916/2016), es decir esto rige para cualquier adquiere hecha en el exterior tanto para Amazon.es, Ebay, Alibaba, etcétera

Comparación entre los 2 envíos (Correo Argentino vs. Courier Internacional)