CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRANQUICIAS

by Patricio

En nuestros días no se ignora la relevancia de los Manuales de Franquicia como herramienta imprescindible para la trasferencia del Know How (saber hacer), pero pocas veces se menciona la relevancia de la actualización y mejora continua de esta herramienta.

¿Qué es la Mejora Continua?

La Mejora Continua consiste en actualizar y fortalecer las herramientas, procesos, productos y servicios de la empresa para lograr mantener y/o progresar los estándares de calidad de la cadena. Para ello es necesario planear cierta periodicidad en las acciones de diagnóstico, revisión, planificación y formación. En general, el programa de mejora continua tiene determinados objetivos a saber:

Comprobar y actualizar los manuales de franquicia.

Desarrollar/Mejorar la aplicabilidad de las herramientas y procesos de trabajo, facilitando de esta forma las tareas.

Fidelizar y comprometer a la red de Franquiciados con acciones colaborativas.

Progresar atención al cliente y el posicionamiento de la marca.

Aumentar nivel de ventas.

Progresar la aplicación de procesos.

Comprometer el cumplimiento de las políticas de la marca.

Contribuir a la motivación del equipo.

Por todo lo expuesto, para encarar ordenadamente y con alto porcentaje de éxito, un Programa de Mejora Continua, se requerirá básicamente de 4 (cuatro) instancias o bien procesos:

DIAGNOSTICO INICIAL

El DIAGNÓSTICO INICIAL consiste en relevar y también identificar los aciertos y falencias de la red de franquicias baratas, tanto a nivel Interno (del equipo de trabajo de la marca) como Externo (las distintas unidades franquiciadas) para luego llevar adelante un plan de acción que nos deje potenciar las fortalezas, aprovechar las oportunidades y minimizar las debilidades y amenazas.

CAPACITACIÓN

Esta instancia es de vital importancia para transferir / corregir todas y cada una aquellas situaciones detectadas a lo largo de la etapa de DIAGNOSTICO INICIAL, de tal modo que podamos corregir las desviaciones dadas interiormente y en todos y cada unidad franquiciada.

MEDICIÓN

En esta etapa mediremos la efectividad alcanzada mediante los procesos de formación implementados previamente, detectando así los ajustes a efectuar internamente y en cada unidad franquiciada.

AJUSTES

Los ajustes a realizar, tanto interiormente como en cada unidad franquiciada, parten de los descubrimientos hechos durante la etapa de medición / diagnóstico, y es lo que nos permitirá aguzar los conocimientos transmitidos a lo largo de la formación, o bien corregir algún concepto que no haya sido apropiadamente interpretado.

La Mejora Continua de las empresas es de vital relevancia para la continuidad de las cadenas en el mercado, lo que está probado claramente en empresas de primer nivel, tales como CAFÉ MARTÍNEZ, CARDÓN, JOHNNY B GOOD, entre otras. La dedicación y compromiso por la parte de las compañías es fundamental para conseguir esta meta.

La propuesta ideal para llevar adelante un plan de Mejora Continua una parte de una revisión anual del sistema de franquicias con el asesoramiento de consultores experimentados en el tema, seguido por formación y también implementación de las mejoras desarrolladas, a través de la planificación de Jornadas integradoras entre la compañía Franquiciante y sus Franquiciados, donde se pueda discutir y progresar en conjunto las herramientas actuales para la administración integral del negocio.