Cascos off-road: todo lo que necesitas saber para pilotar seguro

by Patricio

¿Sabemos cómo está fabricado un casco, galochas o accesorios para motos y qué elementos de seguridad incluye o cómo mantenerlo? Con la ayuda de Mattias Nilsson, os damos algunas claves para tener la cabeza bien protegida.

ntalones, rodilleras, botas, camiseta, chaqueta, guantes, casco… El ritual antes de subirnos a nuestra moto de campo lleva su tiempo y todo por nuestra propia seguridad. Detrás de todos estos elementos hay mucho trabajo de investigación y desarrollo, el I+D famoso. La protección en moto es uno de los factores más importantes, además de nuestro sentido común. El casco es uno de esos gadgets imprescindibles y por eso queremos centrarnos en cómo debemos usarlo, cuál es el que mejor se adapta a nuestras necesidades o cómo debemos mantenerlo para tenerlo en las mejores condiciones. Para ello, hemos pedido la ayuda de Mattias Nilsson, uno de los pilotos con más experiencia en motocross, para que nos dé algunos consejos básicos.

La elección

No hay mejor casco que el que se adapte mejor a nuestra cabeza. Esa es una de las premisas con las que hay que comenzar a buscar. En el mercado hay infinidad de marcas, modelos, colores y precios. Este último aspecto es el que deberíamos dejar de lado, siempre y cuando nuestro presupuesto nos lo permita. Ni los cascos más caros son los mejores ni los más baratos peores. Nuestro nivel de pilotaje será una de las claves que marcará la elección, pero no te dejes guiar por la apariencia o por “lo que mola” llevar esta o la otra marca.

La seguridad

El interior de un casco ha cambiado mucho en los últimos años y toda esta evolución ha ido dirigida hacia una mayor seguridad. Los acolchados, los materiales, el cierre de seguridad o los sistemas para poder quitar el casco moto en caso de accidente han cambiado mucho. La forma exterior o el diseño de las viseras se estudian al milímetro para ganar en protección. Uno de los aspectos más importantes es elegir bien la talla. Un casco grande nos bailará y puede salirse en caso de accidente, mientras que un casco pequeño nos provocará dolores e incluso mareos. Para saber nuestra talla hay que medirse el perímetro de la cabeza a la altura de la frente. No es dato infalibe, porque una misma talla no es igual en todos los fabricantes, pero nos dará una idea muy cercana de nuestra talla ideal.

Tabla de tallas:

XXXS: 49-50 cms

XXS: 51-52 cms

XS: 53-54 cms

S: 55-56 cms

M: 57-58 cms

L: 59-60 cms

XL: 61-62 cms

XXL: 63-64 cms

XXXL: 65-66 cms

Mantenimiento

En motocross o enduro, con el barro, al agua o el sudor, el mantenimiento del casco cobra una especial importancia. ¿Sabemos cómo hay que lavar un casco, por fuera y por dentro? ¿Tenemos claro cuándo debemos cambiarlo? Prácticamente todos los cascos del mercado ya cuentan con interiores desmontables que se pueden lavar con facilidad. Un casco limpio y cuidado nos durará más tiempo y nuestra economía lo agradecerá. Pero un casco no es eterno y tiene fecha de reemplazo, dependiendo de cómo lo uses y cómo lo cuides el día de renovarlo puede llegar antes o después. La mejor manera de limpiar un casco es a mano, con esponja, agua y jabón, tanto para el interior como para el exterior. No utilices manguera a presión o lavadora para los acolchados, ya que se pueden dañar los materiales.

Ahora, lo que nos queda es encontrar ese casco que nos guste, que nos quede bien ajustado, que sea ligero y con un diseño que nos agrade. Suerte.