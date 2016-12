Bono de Navidad: las empresas darán más días libres al personal como regalo por las fiestas

by Patricio

Las empresas buscan alivianar el calendario de sus empleados durante el fin de año. Con la celebración de Navidad y Año Nuevo en días de fines de semana, sábados y domingos, muchas compañías locales están ofreciendo a sus trabajadores varias opciones para que puedan terminar el 2016 con algunos días extra de descanso.

Según una encuesta realizada por la consultora Mercer sobre los regalos empersariales originales que las empresas suelen otorgar en esta época del año, un 15% del total de las firmas relevadas decidió dar como “libre” toda la semana entre Navidad y Año Nuevo. Además, otro 26% de las consultadas otorgará como días no laborables al viernes 30 de diciembre y otro 37% al viernes 23 previo a la Nochebuena, o el lunes 26. En tanto, un 19% y 17% otorgará medios días del viernes 23 y viernes 30, respectivamente. El 83% de las empresas no exigirá horas compensatorias.

“Este año en que las fiestas caen durante un fin de semana, las compañías otorgarán los viernes o lunes, en vez de entregar merchandising, para que sus empleados puedan disfrutar de fines de semana festivos largos”, explicó Valeria Bohórquez, líder del negocio de Talento. “El esfuerzo está en transformar esas fechas en días de descanso. Gran parte de las empresas que relevamos son de consumo masivo, un sector que este año no tuvo los mejores resultados y para ellos es época pico de trabajo”, agregó.

La encuesta fue realizada entre 246 empresas líderes del mercado, especialmente multinacionales o compañías nacionales grandes. Otra acción frecuente desarrollada por estas firmas se vinculan a los clásicos agasajos especiales de fin de año: el 77% realizará una fiesta de despedida de año para su personal y un 83% entregará regalos empresariales que consisten en canasta navideña, presentes, vouchers o gift cards con un valor de $ 1500 en promedio.

Y, aunque en algunas compañías aún no está definido, la encuesta mostró que el 13% de las relevadas otorgará un bono de fin de año a sus empleados, el que fue indicado por el Gobierno. Sin embargo, la mayoría –el 60%– aclaró que no pagará un monto extra. Con todo, hay un 27% de empresas que aún no tomó una decisión.

Entre las empresas que estarán pagando el bono de fin de año, la mayoría otorgará un monto fijo de $ 3100 en promedio. Pero también hay otras empresas que optaron por otorgar un porcentaje del salario mensual, en general, de medio salario.

“Es el bono de fin de año que planteó el Gobierno. El porcentaje es bajo, pero pensando en el foco de las empresas que relevamos, que tienen personal fuera de convenio, no llama demasiado la atención. En general, para los empleados profesionales y ejecutivos esos montos son bajos y ellos cuentan con otros ajustes y el bono por resultados, que son superiores. Las compañías siguen más con esas políticas”, destacó Bohórquez.