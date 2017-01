9 verdades duras sobre los acoplamientos

Innumerables artículos sobre enlaces se escriben todos los días. Muchos de ellos son excelentes, lleno de algunos consejos muy buenos para ayudarle a hacerlo bien. Algunos de ellos son horribles, llenos de malos consejos. Sin embargo, lo más grande que me fastidia sobre el asesoramiento de construcción de enlaces es esto: muchos de ellos pretende ofrecer garantías.

La gente habla de cómo a los sitios a prueba de pingüinos, cómo evitar ser penalizado manualmente y así sucesivamente. Como un constructor de vínculos extremadamente paranoicos que ha visto muchos ejemplos de injusticia en línea, no creo que haya ninguna garantía, y debajo de usted verá por qué es.

1. Ningún enlace es libre de riesgo

¿Cuántos tipos de enlaces han sido previamente aceptados, sólo para ser escritos en las pautas de Google como un esquema de enlace o alguna otra violación?

Por ejemplo, teóricamente, un enlace no seguido debe estar libre de riesgos. ¿Apuesto a ello? Nope. Y honestamente, ¿quién tiene un perfil lleno de sólo enlaces nofollow? Eso sería muy extraño, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando Google encuentre una manera de hacer algo diferente con nofollow? ¿Qué pasa si deciden que no es suficiente, e introducen algo más?

2. No siempre se puede saber si un enlace es editorial o no

Tampoco los motores de búsqueda. Realmente, realmente, realmente me fastidia cuando la gente dice que usted puede decir exactamente lo que entró en conseguir un enlace. No se puede – a menos que se hizo muy mal y obviamente.

Estoy seguro de que todos hemos visto enlaces que inicialmente se pensó que fueron pagados, pero resultó no haber sido. Estoy seguro de que todos hemos visto enlaces que pensábamos que fueron editados, pero, en realidad, fueron pagados. Hay personas muy inteligentes en posicionamiento web SEO y desarrollo de enlaces, y puede apostar que no siempre puede ser más astuto que ellos.

Hay algunas pistas obvias de que se pagó un enlace, por supuesto, pero te garantizo que no podrías hacer esa determinación con muchos enlaces pagados. Tampoco Google o Bing o cualquier otra persona.

3. Los constructores de enlaces no son los únicos que ponen dinero en las ecuaciones

Webmasters son igual de malos. ¿Sabes cuántos webmasters me han dicho que les encantó el contenido que les estaba mostrando, que les encantó la marca y así sucesivamente, pero que sólo pusieron un enlace por dinero en efectivo? Una tonelada Voy a terminar este punto aquí.

4. Cualquier sitio puede verse afectado por problemas de vínculo

Hemos visto que las grandes marcas se meten en problemas con los enlaces y hemos visto pequeños sitios afectados. Sé que alguna vez pensó que Google nunca iría después de una marca realmente grande, pero después de ser penalizado ellos mismos, es obvio para ellos que no es el caso.

Si no tiene ningún vínculo, probablemente no lo hará bien. Si tiene vínculos, está abierto a problemas, no importa cuán grandes sean esos vínculos.

5. Hay casos en los que alguien va a hacer bien durante mucho tiempo con pocos enlaces o malos enlaces

Justo cuando Penguin empezó a arruinar nuestros nervios, yo estaba viendo esto tan a menudo que me enfermó. Cuando la gente empezó a limpiar y rechazar vínculos después de tener problemas, muchos de ellos encontraron que después, sólo seguían cayendo más y más lejos en los SERPs.

Vi un montón de sitios que nunca tuvieron ningún tipo de gran perfil de enlace, pero se clasificaron bien durante años y años – y de repente que ya no estaba sucediendo. Se puede decir que nunca se merecían esos rankings, pero ¿qué consuelo es eso?

Creo que muchos profecionales en posicionamiento SEO se han dado cuenta de que a veces eran todos esos malos enlaces que te ayudaban, quisieran o no, y cuando fueron eliminados / desautorizados sin ser reemplazados por enlaces aún más sorprendentes, no había mucho de una pierna para soportar.

6. Hay casos en los que un perfil de enlace es increíble, y aún se superará

Tal vez su sitio web siempre se ha clasificado bien. Entonces, de repente, hay este nuevo competidor que dispara por encima de usted y le derriba algunas ranuras. Su perfil de enlace es tan natural como podría ser. Usted tiene algunos enlaces .edu y .gov, tiene enlaces de todos los grandes nombres de su industria, y su perfil no tiene mucho spam en ella. Eso no siempre es suficiente, lamentablemente.

7. Usted puede ser injustamente penalizado manual o algorítmicamente

Esto se remonta a mi primer punto acerca de determinar si un enlace está en violación de las directrices. Usted puede pensar que usted sabe, pero a menos que estuviera allí cuando el vínculo fue dado, ¿cómo puede estar seguro? Una máquina ciertamente no puede estar segura.

Si la gente enlaza a tu sitio mucho en los foros, en la medida en que esos enlaces constituyen la mayor parte de tu perfil de enlace, y sabes que los enlaces de foro pueden meterte en problemas porque la gente los insulta. Ser castigado por esto? No es culpa tuya, claro. Pero sigues siendo el que es castigado.

He visto acciones manuales en sitios que no creía que fueran merecidas, y he visto un montón de sitios dañados por problemas algorítmicos en los que no creía que fuera justo. Nada es realmente justo en la optimización de motores de búsqueda.