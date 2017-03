10 mentiras sobre el ejercicio

by Patricio

En el libro “Los 101 mitos sobre el ejercicio”, el ex atleta olímpico Maik Wiedenbach, quien ha participado en varias pruebas mundiales como nadador, expone las grandes mentiras que han surgido en torno a la actividad física para mantenerse en forma.

1. Si ejercitas más un área, quemarás grasa en esa zona. Es muy común escuchar en los gimnasios decir que 500 abdominales ayudarán a marcar los músculos de esa área o que el aparato para hacer abductores servirá para tonificar los muslos. Esto es un grave error: el cuerpo no reduce grasa en el área que se trabaja. Si pierdes peso mediante una rutina de dieta y ejercicios, algunas zonas del cuerpo se “afinarán” más rápidamente que otras. Para los hombres lo más difícil de eliminar es la grasa que se acumula en la cintura y para las mujeres las caderas y los muslos son los lugares donde más grasa se deposita.

2. Hacer ejercicio con fajas reduce la cintura. No sólo no queman grasas sino que productos como fajas o cinturones para sudar son peligrosos para la salud. Transpirar más no implica quemar grasas. Simplemente, se pierde más agua, lo que reduce el rendimiento y podría llevarte a sufrir cansancio excesivo.

3. Las flexiones son lo mejor para los bíceps. Esto no es cierto. Mejor que los “curls” (ejercicios con flexiones de brazos o “giros” de muñeca para trabajar los bíceps), son las flexiones cortas con los brazos hacia arriba, sostenidos en una barra sobre el nivel de la cabeza. Más que las tradicionales flexiones de brazos, estos ejercicios lograrán un trabajo muscular mucho más intenso y conseguirás mejores resultados para los bíceps. De hecho, este ejercicio también es bueno para los abdominales.

4. Es fundamental tomar suplementos dietarios como los quemadores de grasa para ayudar a la nutricion deportiva del cuerpo. En su mayoría, estos productos son píldoras con cafeína que se venden a precios elevados. Si bien se ha demostrado que la cafeína tiene un leve efecto quemador de grasa, se puede conseguir en la farmacia por precios mucho más económicos. Advertencia: algunos productos contienen ingredientes que pueden ser peligrosos o han sido discontinuados por alguna razón.

5. Es importante elongar antes de entrenar. Si lo haces, estarás más débil y más susceptible a sufrir alguna lesión. El estiramiento es necesario, pero después de entrenar, para que la masa muscular se recupere, luego de haber estado ejercitando.

6. Las clases de aerobics te ponen en forma. Salvo que seas un atleta experimentado y conozcas tu cuerpo muy bien, es muy probable que estés por debajo o por encima del nivel del resto de tu clase. La explicación es simple: es imposible que un entrenador o el profesor diseñen una clase para 30 personas diferentes. Además de que el riesgo de lesiones es alto.

7. Los ejercicios de moda son lo más avanzado. Siempre aparecen nuevos equipos por la televisión, para quemar calorías con el mínimo esfuerzo. A la vez, otros desaparecen y quedan en el olvido. Lo mejor es no seguir las modas, sino adherirse a aquello que uno ya comprobó que da resultados, seguir la dieta y así conseguir el cuerpo que soñamos.

8. No hay que cenar en la noche. Para las personas que entrenan en la tarde, esto puede ser contraproducente, ya que no estarán “nutriendo” los músculos después de trabajarlos. Lo importante para mantenerse en forma es tener un plan diario de calorías y seguirlo. Claro que si uno come justo antes de irse a la cama, nos iremos a dormir con el estómago inflamado. La recomendación es cenar ligero, entre una y dos horas antes de dormir.

9. Las grasas hay que eliminarlas por completo. Exactamente lo opuesto: cuando alguien quiere perder peso, necesita consumir un poco de grasas. Si no, el cuerpo “interpretará” que entró en un círculo de “inanición” y guardará las grasas como reservas. Por otra parte, se necesita consumir algo de grasa para producir las hormonas sexuales: testosterona, progesterona y estrógenos. Si los niveles de estas hormonas caen, la pérdida de grasa se hace más lenta. Buenas fuentes de grasa: nueces, palta y carne de res.

10. Los ejercicios son más importantes que la dieta. Es imposible “ponernos en forma” si no tenemos una actividad física y una dieta apropiadas. Menos aún se puede “contrarrestar” una hamburguesa con queso. Sugerencia: las uvas y los arándanos son mucho más saludables y baratas que las hamburuguesas.